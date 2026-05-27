CH-Verlauf: Gewinnserie im SMI geht weiter

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt hat der SMI am Mittwoch seine Gewinnserie unbeirrt fortgesetzt. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA lässt derweil weiter auf sich warten, der Optimismus für eine friedliche Lösung scheine aber schwer zu beschädigen zu sein, so ein Händler. Zudem war an der Wall Street die KI-Euphorie ungebrochen und schon die Tech-Werte nach oben.

Allerdings zeigten sich nach den vergangenen Wochen mit teils starken Gewinnen erste Ermüdungserscheinungen. «Den Märkten könnte durchaus langsam die Puste ausgehen, das Sommerloch drängt sich in den Vordergrund und so manch einer fragt sich, wie weit die KI-Euphorie noch trägt», kommentierte ein Börsianer. Sollte jedoch zeitnah der Iran-Krieg beendet und die Strasse von Hormus wieder geöffnet werden, könnte sich die Erholung auf andere Sektoren ausdehnen und die Kursgewinne wären breiter abgestützt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 10.50 Uhr mit 13’583,56 Punkten um 0,43 Prozent höher – damit knüpft der Leitindex an seine vorangehende Gewinnserie von zehn Handelstagen in Folge an. Der SMIM der mittelgrossen Werte legt um 0,29 Prozent auf 3003,32 Punkte zu und der breite SPI steht 0,42 Prozent höher bei 19’176,25 Zählern.

Fast an der Indexspitze zeigen sich Amrize (+3,8%), die nach den jüngsten Verlusten auf Erholungskurs zu sein scheinen. Mit Sika (+2,4%) ist ein weiterer Vertreter der Baubranche gefragt.

Aber auch andere Sektoren sind weit vorne im Tableau zu finden. So ziehen Richemont (+4,1%) am stärksten an, Givaudan (+2,4%) sind ebenfalls überdurchschnittlich gefragt.

Bremsklotz für den SMI sind hingegen Roche (-1,1%) ohne Nachrichten am Indexende. Auch Konkurrent Novartis (+0,1%) bringen den Leitindex nicht voran, während das dritte Schwergewicht Nestlé (+0,8%) einen klar positiven Beitrag leisten. Schwächer zeigen sich auch die defensive Swisscom (-0,5%) oder die zuletzt stark gelaufenen Logitech (-0,5%).

Übernahmefantasie schiebt Lem weiter an

In der zweiten Reihe legen Lem (+3,7%) den zweiten Tag in Folge zu. Bereits am Vortag war es für die Titel des Elektronikkomponenten-Herstellers dank Übernahmefantasie um ein Viertel nach oben gegangen. Nun zogen UBS und insbesondere Vontobel die Kursziele nochmals höher.

Von einer Zielerhöhung profitieren auch Comet (+1,5% auf 358,60 Fr.). Die UBS traut den Titeln nun 405 Franken bei unveränderter Kaufempfehlung zu. Auf die anderen Vertreter der Branche schwappt indes die Euphorie der Nasdaq nicht so recht über. VAT (-1,0%) und AMS Osram (-2,5%) liegen im Angebot.

Deutlich abwärts geht es für Bajaj Mobility (-6,6%). Hier belasten Medienberichte über einen mutmasslichen Abgasskandal bei der Tochter KTM ab, die die Vorwürfe allerdings zurückwies. (awp/mc/ps)

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