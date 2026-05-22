CH-Eröffnung: Mit Gewinnen in Richtung langes Wochenende

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag weiter zu. Neue Friedenshoffnungen im Iran, diesmal verbreitet von US-Aussenminister Marco Rubio, schoben die Wall Street nach Handelsschluss in Europa nochmals klar an und auch die Märkte in Asien zeigten sich freundlich. Dennoch blieben laut Marktteilnehmern die Risiken bestehen, zumal die Uhr mit Blick auf die schrumpfenden Öl-Reserven mittlerweile lauter ticke.

«Die Anleger bleiben aber skeptisch, da es nur schleppend voran geht», sagte ein Händler. Zudem gibt es immer wieder Reizthemen, die als «Showstopper» gelten. Auch dürfte das bevorstehende lange Wochenende auf den Handelsverlauf abstrahlen – niemand wolle derzeit Risiko über mehrere Tage im Portfolio haben. Die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten dürften wohl eher «nur zur Kenntnis» genommen werden.

SMI startet 9. Gewinntag

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.15 Uhr bei 13’500,65 Punkten um 0,40 Prozent höher, nachdem er bereits die vergangenen acht Handelstage im Plus geschlossen hatte. Auf Wochensicht steiert er aktuell auf ein Plus von gut 2 Prozent zu. Der SMIM der mittelgossen Werte legt um 0,36 Prozent auf 2996,02 Punkte zu, während der breite SPI 0,45 Prozent höher steht bei 19’058,40 Zählern.

Richemont (+2,6%) übernehmen nach Jahreszahlen den Spitzenplatz im SMI. Dank der Schmucksparte erzielte der Luxusgüterkonzern zwar mehr Umsatz, blieb beim Gewinn aber hinter den Erwartungen zurück. Punkten konnte das Unternehmen aber auch mit einer Sonderdividende. Konkurrent Swatch (+0,6%) sind ebenfalls leicht gefragt.

Hingegen werden die Eckdaten für die ersten vier Monate von Julius Bär (-5,8%) am Markt schlecht aufgenommen. So lagen die Kundenvermögen und insbesondere das Nettoneugeld klar unter den Erwartungen, bei der Bruttomarge und den Kosten schnitt Bär jedoch besser ab.

Tech-Werte wie Logitech (+1,9%) oder VAT (+2,5%) und AMS Osram (+3,1%) zogen weiter an. Die starken Zahlen von Nvidia von Mittwochabend hielten die KI-Fantasie am Leben, heisst es im Markt. Clariant (+4,1%) profitieren von einer Hochstufung durch JPMorgan. Derweil fallen DSM Firmenich (-1,9%) an ihrem zweiten Handelstag an der SIX nach den Gewinnen am Vortag nun etwas zurück. (awp/mc/pg)

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