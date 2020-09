CH-Eröffnung: Erneutes Tauziehen zwischen Bullen und Bären

Zürich – Am Dienstag setzt sich am Schweizer Aktienmarkt die Suche nach einer klaren Richtung weiter fort. Bereits zum Wochenauftakt hatte sich der Leitindex SMI über weite Strecken nah seinem Schlusskurs von Freitag bewegt. Laut Händlern dürfte sich diese Orientierungslosigkeit bis zum Zinsentscheid der US-Notenbank am morgigen Mittwochabend fortsetzen.

Zwar werde nicht mit grossen Änderungen gerechnet, allerdings werden die Währungshüter neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Leitzins veröffentlichen. Fachleute erwarten, dass wegen der Corona-Krise für die nächsten Jahre Zinsen an der Nulllinie signalisiert werden. Eine gewisse Unterstützung komme auch aus Asien. Dort sind die Konjunkturdaten aus China teilweise etwas besser als erwartet ausgefallen. Zudem werde der Wahlausgang in Japan als Unterstützung gesehen. Der neue Regierungschef Yoshihide Suga, der auf den überraschend zurückgetretenen Shinzo Abe nun folgt, gilt als Finanzmarkt-affin.

Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 10’467,54 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,04 Prozent auf 1’587,79 und der breite SPI um 0,01 Prozent auf 12’963,39 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Gewinnen von 1,3 Prozent bei Vifor stehen Abgaben von 1,6 Prozent bei der CS gegenüber. Gesundheitswerte werden insgesamt eher gesucht im frühen Handel. So gewinnen auch Roche, Alcon, Lonza und Novartis zwischen 0,7 und 0,4 Prozent hinzu. Lonza hat eine weitere Covid-19-Kollaboration abgeschlossen und Novartis einen Vergleich wegen Schmiergeldzahlungen in den USA.

Neben der CS kommt auch die UBS (-0,6%) nach dem Vortageshype um eine mögliche Fusion der beiden Grossbanken zurück.

Bewegung gibt es aber vor allem in den hinteren Reihen. Aryzta springen nach einer Wende im Machtkampf um das Backwarenunternehmen um 4,4 Prozent an. Siegfried (+3,4%) sichern sich einen Anteil vom Covid-19-Kuchen, während sich Leclanché (-3,0%) neu aufstellen. (awp/mc/ps)

