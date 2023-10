CH-Eröffnung: Fester – Hoffen auf Stabilisierung

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Handel fester. Händler hoffen auf ein Ende des seit Wochen dauernden Abwärtstrends. Angesichts der negativen Vorgaben aus den USA und Japan und des Nahostkriegs, der anziehenden Energiepreise und der hohen Zinsen dürfte sich eine Erholung aber in Grenzen halten, heisst es weiter. Zudem dürften sich die Anleger vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch ohnehin sehr vorsichtig verhalten.

Dabei sollten sich die Marktteilnehmer auf ein «higher for longer»-Szenario des Fed einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau, heisst es am Markt weiter. Die meisten Beobachter gehen nicht von einer Leitzinsänderung aus. Auch eine Zinsanhebung im Dezember wird derzeit als eher unwahrscheinlich betrachtet. Impulse gehen zudem von der Berichtsaison aus. Bisher hätten die Firmenabschlüsse ein eher durchzogenes Bild gezeigt, heisst es von Händlern. Hierzulande hat am Berichtstag Clariant Zahlen vorgelegt und Medmix eine Gewinnwarnung publiziert.

Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,64 Prozent höher auf 10’389,28 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,51 Prozent auf 1620,22 und der breite SPI 0,48 Prozent auf 13’572,82 Zähler. Von den 30 Blue Chips legen 24 zu und sechs geben nach.

Angeführt werden die Gewinner von den Aktien der Zykliker SGS und Holcim, gefolgt von den defensiven Roche Inhaber und GS sowie den Finanzwerten Partners Group, Swiss Life, Swiss Re und Zurich mit Gewinnen zwischen 1,4 und 0,8 Prozent.

Novartis gewinnen 0,9 Prozent. Der Pharmakonzern kann einen weiteren Forschungserfolg verbuchen. In der noch laufenden zulassungsrelevanten Studie ALIGN (NCT04573478) hat der Wirkstoff Atrasentan Wirkung bei Patienten mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) gezeigt.

Bei den Verlierern fallen Sandoz (-1,1% auf 24,14 Fr.) auf, die nun wieder auf dem Niveau des ersten Handelstages Anfang Oktober gehandelt werden.

Etwas schwächer sind zudem Lonza (-0,7%), Straumann (-0,6%) und Lindt & Sprüngli (-0,3%).

Im breiteren Marktumfeld fallen Clariant (+1,3%) positiv auf. Der Chemiekonzern hat wie erwartet im dritten Quartal einen Umsatzrückgang um gut einen Fünftel verbucht. Auch der Betriebsgewinn ging deutlich (-28%) zurück und die Marge sank um 1,4 Prozentpunkte auf 15,4 Prozent. Positiv vermerkt wird jedoch, dass das das Unternehmen seine Prognosen für 2023 bestätigt hat.

AMS Osram (+3,6%) profitieren von den Finanzierungsplänen in Asien. Der Chiphersteller will die in Malaysia geplante Fabrik verkaufen und gleichzeitig rückanmieten. Das bringt ihm rund 400 Millionen Euro ein. Zudem hat AMS Osram eine stillgelegte Produktionsanlage in Asien für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich verkauft.

Medmix tauchen nach einer Gewinnwarnung im frühen Handel um rund 15 Prozent. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google