CH-Eröffnung: Freundlich – Spannung vor US-Daten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Damit stemmt er sich sowohl gegen eher negative Vorgaben als auch gegen die steigende geopolitische Unsicherheit. Denn US-Präsident Donald Trump hat den Ton gegenüber dem Iran verschärft, und nun machen sich Sorgen um einen bevorstehenden Militärschlag breit. Wie weit sich Anleger vor dem Wochenende aus dem Fenster wagen, muss sich laut Händlern noch zeigen.



Der Nachmittag hält nochmals einen bunten Strauss an US-Konjunkturdaten bereit. Mit dem BIP für das vierte Quartal, dem PCE-Preisindex als bevorzugtem Inflationsmass des Fed und dem Uni-Michigan-Konsumentenvertrauen stehen einige gewichtige Taktgeber an. «Es geht zumindest mit einigem Unbehagen im Gepäck in Richtung Wochenende», sagte ein Händler. Gerade die Geopolitik dürfte Anleger in sichere Häfen treiben. Im Hintergrund steht zudem eine mögliche Entscheidung des Obersten US-Gerichts über die Rechtmässigkeit der verhängten Zölle an.



Der SMI steigt um 09.15 Uhr um 0,24 Prozent auf 13’83243 Punkte. Der 30 Titel umfassende SLI rückt um 0,43 Prozent vor auf 2197,76 und der breite SPI um 0,25 Prozent auf 19’068,17 Zähler. 22 SLI-Titel ziehen an, acht geben nach.



Sika (+2,4%) legte als einziger Bluechip Zahlen vor. Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller musste einen Gewinnrückgang hinnehmen, erhöht aber dennoch die Dividende.



Gefragt sind auch die Titel von Amrize (+2,1%). Richemont (+1,6%) legen wie einige europäische Konkurrenten zu.



Bei den Pharma-Schwergewichten gab es für Roche (-0,3%) eigentlich positive Nachrichten von der FDA. Die US-Behörde akzeptiert den Zulassungsantrag für das Krebsmittel Giredestrant und genehmigt die Kombibehandlung mit Venclexta und Acalabrutinib. Die Titel sind aber zuletzt sehr stark gelaufen. Derweil trennt sich Novartis (+0,1%) von seiner Beteiligung in Indien.



Nestlé (-2,1%) stehen nach den starken Vortagesgewinnen am Indexende. Zahlreiche Analystenkommentare treffen nach der Zahlenvorlage ein. (awp/mc/pg)

