CH-Eröffnung: Freundlicher Auftakt

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt fällt der Start in die neue Handelswoche zunächst freundlich aus. Damit kann sich der Schweizer Aktienmarkt den eher verhaltenen Vorgaben aus Übersee ein Stück weit entziehen. Die Wall Street hatte am Freitag knapp leichter geschlossen, während die Märkte in Asien überwiegend auf der Stelle treten.

Händler verwiesen auf zahlreiche Einflussfaktoren, die grössere Kursbewegungen zunächst verhindern dürften. So bleiben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran ein Unsicherheitsfaktor. US-Präsident Donald Trump hatte für den heutigen Montag weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Die Ölpreise haben bereits in der vergangenen Woche klar angezogen. Zudem bleiben die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China ein wichtiger Einflussfaktor. Wenn das G20-Treffen Ende der Woche beginnt, sind auch Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping geplant.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,45 Prozent auf 9’967,41 Punkte hinzu. Von seinem Rekordhoch bei 10’062 Punkten in der vergangenen Woche ist er damit noch einige Punkte entfernt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,55 Prozent auf 1’524,62 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,44 Prozent auf 12’036,41 Zähler. Bei den 30 wichtigsten Aktien stehen 27 Gewinnern ein Verlierer gegenüber. UBS und Zurich sind unverändert.

Zu den grössten Gewinnern zählen die beiden Finanzwerte von Partners Group (+2,4%) und Julius Bär (+1,7%), die beide von Analystenkommentaren profitieren. Laut Händlern wurden die Titel von Partners Group von Bank of America Merrill Lynch auf „Buy“ hochgestuft. Bei Julius Bär sind es die Experten der Royal Bank of Canada, die Rating und Kursziel erhöht haben.

Daneben zeigen sich noch AMS (+2,4%) und SGS (+1,1%) klar fester als der Markt. Bei SGS kommt der Verkauf der Sparte Petroleum Service Corporation (PSC) für 335 Millionen US-Dollar gut an.

Grösster Verlierer sind aktuell die Aktien von Sonova (-0,9%). Auch hier bewegt ein Analystenkommentar. So hat Vontobel die Papiere auf „Reduce“ abgestuft. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange