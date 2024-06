CH-Eröffnung: Gut gehalten – Anleger halten sich zurück

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft gut gehalten. Händler verweisen auf die positiven Vorgaben aus den USA. Die Anleger verhielten sich aber vorsichtig, sagt ein Händler. Denn in Europa dämpften die politischen Unsicherheiten den Anlageappetit. Dabei stehen vor allem die französischen Wahlen an den beiden bevorstehenden Wochenende im Fokus.

Für eine gewisse Zurückhaltung sorgten auch die am Freitag erwarteten US-Inflationsdaten für den Monat Mai: Der PCE-Preisindex – das bevorzugte Inflationsmass der Federal Reserve. Diese könnten noch erhebliche Volatilität an den Märken auslösen, heisst es weiter. Zudem findet in der Nacht auf Morgen das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden statt. Dagegen scheinen die Gewinnmitnahmen in den Aktien des USA-Technologieriesen Micron die hiesigen Branchennachbarn kaum zu kümmern.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 9.18 Uhr 0,18 Prozent auf 12’037,73 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, steigt um 0,16 Prozent auf 1950,11 und der breit gefasste SPI ebenfalls um 0,16 Prozent auf 15’973,77 Zähler. Im SLI legen 19 Werte zu und elf geben nach.

Weit oben in der Kurstafel stehen Swiss Life, Roche GS und Sonova, die um bis zu 0,7 Prozent zulegen.

VAT (+0,8%) zeigen sich von dem enttäuschenden Ausblick von Micron, der bei dessen Aktien zu Gewinnmitnahmen geführt hatte, nicht beeindruckt. Auch Comet rücken um 0,7 Prozent vor.

Schwächere Kurse werden derzeit bei SIG (-1,4%), Partners Group (-0,9%), Straumann (-0,6%) und Lonza (-0,6%) verzeichnet. Händler verwiesen dabei auf die jüngsten Gewinne und sprechen von einer Konsolidierung.

Swatch (-0,9% auf 187,55 Fr) stehen leicht unter Druck. Hier dürften Analystenkommentare vor den im Juli erwarteten Halbjahreszahlen die Ursache sein. UBS und Goldman Sachs haben ihre Kursziele auf 192 von 210 Franken respektive auf 207 von 222 Franken gesenkt. Das Rating lautet jeweils «Neutral». (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google