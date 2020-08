CH-Verlauf: Gute Stimmung zum Monatsende

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mit etwas höheren Kursen eröffnet und diese Gewinne in den ersten zwei Handelsstunden noch etwas ausgebaut. Nach zwei schwachen Tagen vor dem Wochenende zeigt der SMI zum Beginn der neuen Woche nun wieder sein freundliches Gesicht. Vor allem Technologietitel und konjunktursensitive Werte stehen im Fokus der Investoren.

Händler sprechen von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten und der Hoffnung auf eine Fortsetzung der bisherigen Wirtschaftspolitik in Japan, welche die Investoren zu Käufen verleiten würden. Aber auch die Entscheidung der US-Notenbank Fed aus der letzten Woche für mehr Spielraum beim Inflationsziel stütze die Stimmung weiter. Die hohen Bewertungen gemessen an den Kurs-Gewinn-Verhältnissen sorge bei manchem Investor zwar für Stirnrunzeln, meint die ZKB in einem Kommentar. Solange sich am geld- und zinspolitischen Umfeld aber nichts ändere, dürfte dies weiterhin nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Der SMI notiert kurz vor 11 Uhr 0,67 Prozent höher bei 10’232,53 Punkten. Auf dem aktuellen Stand ergibt sich für den Monat August beim wichtigsten Schweizer Aktienindex ein Plus von 2,3 Prozent. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, avanciert am Montag um 0,77 Prozent auf 1567,22 und der breite SPI um 0,68 Prozent auf 12’762,33 Zähler. Bei den 30 Top-Werten gibt es zur Berichtszeit 27 Gewinner, zwei Verlierer und einen unveränderten Titel.

Die grössten Gewinne bei den Blue Chips gehen an die Technologietitel AMS (+2,9%)) und Temenos (+2,1%), die von der weiterhin guten internationalen Stimmung für diese Art von Aktien profitieren. Von den starken China-Daten werden zudem die beiden Uhrenwerte Swatch (+2,3%) und Richemont (+1,6%) in die Höhe getrieben.

Unter den besten Werten sind auch Swiss Re (+1,5% auf 74,68 Fr.) zu finden. Die Titel des Rückversicherers wurden von der deutschen Commerzbank auf ‚Buy‘ von ‚Hold‘ mit Kursziel 90 Franken angehoben. Die dortigen Analysten rechnen mit weiteren Preissteigerungen, was zu Verbesserungen der Combined Ratios bei Rückversicherern führen dürfte. Swiss Re ist im bisherigen Jahresverlauf mit einem Minus von über 30 Prozent klar der schwächste SMI-Titel. Das sei sicher für gewisse Investoren ein Kaufargument, heisst es. Allerdings spreche die angelaufene Hurricane-Saison auch für eine gewisse Vorsicht.

Etwas über dem Durchschnitt notieren auch Nestlé (+0,8%). Der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller verstärkt sich im Bereich Lebensmittelallergien und übernimmt dazu die in San Francisco beheimatete und an der Nasdaq kotierte Aimmune Therapeutics. Der Unternehmenswert der Transaktion wird mit 2,6 Milliarden US-Dollar angegeben. Die Übernahme kommt gut an. So sprechen die Experten der Bank Vontobel von einer „guten strategischen Ergänzung“ in einem Bereich, der hohes Wachstum und hohe Rentabilität verspreche.

Am Schluss der Blue Chips liegen – ohne fundamentale News – Sonova (-0,6%), Alcon (-0,3%) und ABB (unv.).

Im breiten Markt sind Aryzta (+17,8%) weiter Spielball von Spekulationen. Nachdem Übernahmephantasien zuletzt etwas in den Hintergrund getreten waren, wurden sie am Wochenende nun wieder entfacht. Der berühmt berüchtigte Hedgefonds Elliot Management des Milliardärs Paul Singer soll nun plötzlich ein Interesse haben, hiess es in Medienberichten. Der Name Singer lasse natürlich aufhorchen, meinte ein Händler, entsprechend seien die heutigen Kursgewinne nicht allzu überraschend. Allerdings sei weiter alles sehr spekulativ.

Gefragt sind auch Polyphor (+10,3%). Das Biotech-Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung für Balixafortide in China mit Fosun Pharma bekannt gegeben. Die Vereinbarung stelle für Polyphor ein Meilenstein dar, werde dadurch die Entwicklung und Kommerzialisierung von Balixafortide doch vorangetrieben, heisst es dazu.

Der Stahlproduzent Schmolz+Bickenbach (+3,7%) will derweil mit einer weiteren Kapitalmassnahme und einem neuen (alten) Namen – nämlich Swiss Steel – einen Neuanfang starten. Die Aktien des Immobilienunternehmens Hiag (+1,6%) werden nach Halbjahreszahlen gekauft.

Relief Therapeutics (+12,2%) vermeldete eine Erhöhung des Aktienkapitals durch Inanspruchnahme einer Aktienzeichnungsfazilität. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

