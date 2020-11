CH-Eröffnung: Investoren bringen Gewinne ins Trockene

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich auch zum Wochenschluss im Rückwärtsgang. Bereits am Donnerstag hatte er am Ende etwas schwächer geschlossen. Das lag aber weniger an einer grundsätzlich schlechten Stimmung als vielmehr an der Tatsache, dass einige Investoren nach dem zuletzt starken Lauf ihre Gewinne erst einmal ins Trockene gebracht haben. Mittlerweile steigt allerdings die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie wieder etwas deutlicher an.

Dazu tragen neben den steigenden Infektionszahlen auch die Aussagen verschiedener Zentralbanker bei, die warnten, dass ein Impfstoff nicht sofort alle wirtschaftlichen Belastungen beseitigen werde. Konkret meinte etwa der Fed-Chef Jerome Powell, dass die kommenden Monate eine Herausforderung werden. Dazu geselle sich die Angst vor schwer kalkulierbaren Aktionen des scheidenden US-Präsidenten, so ein Börsianer. „Vor dem Wochenende werden sich die Anleger nicht mehr gross aus der Deckung wagen“, prognostiziert ein weiterer Marktteilnehmer.

Der SMI gibt gegen 9.15 Uhr um 0,26 Prozent nach auf 10’468,59 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, verliert 0,19 Prozent auf 1’630,94 Punkte und der umfassende SPI 0,13 Prozent auf 12’998,71 Punkte. Im SLI stehen 19 Verlierern elf Gewinner gegenüber.

Am Ende der Kurstafel sind die Aktien von Sonova (-1,2%) und der CS (-0,9%) zu finden. Während Sonova bereits am Vortag unter schwachen Aussagen der Konkurrenz gelitten hatten, waren die CS-Papiere wegen Gewinnmitnahmen schwächer aus dem Handel gegangen.

ABB-Aktien (-0,8%) werden nach einem gesenkten Kreditrating ebenfalls gemieden.

Dem stehen Gewinne von mehr als 1 Prozent bei Straumann gegenüber. Auch der der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan (+0,5%) ist angesichts der Forschungspartnerschaft mit Novozymes gesucht.

Derweil sind im breiten Markt VAT (+1,7%) nach zuversichtlich stimmenden Aussagen vom US-Grosskunden Applied Materials gesucht. (awp/mc/pg)

