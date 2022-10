CH-Eröffnung: Investoren trauen sich vor US-Daten nicht aus Deckung

Zürich -Am Donnerstag kommen die Kurse am Schweizer Aktienmarkt erneut vor wichtigen US-Konjunkturdaten zurück. Am Nachmittag werden in den USA die Konsumentenpreise veröffentlicht. Sie haben nach Ansicht von Händlern das Potenzial, die Widerstandskraft der Märkte zu testen. «Das Warten dürfte heute Nachmittag mit der Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise ein vorläufiges Ende finden», erklärt ein Händler. «Es zeichnet sich bereits Ungeduld bei den Marktteilnehmern ab, die nun seit mehreren Handelswochen das Thema Zinsängste behandeln.»

Entsprechend dürften sich Investoren vor den Daten nicht gross aus der Deckung wagen. Sollten die Preisdaten langsamer gestiegen sein und in der Folge die Renditen von den jüngsten Mehrjahreshochs zurückkommen, dürften die Kurse an den Aktienmärkten deutlich steigen. Bei unerwartet hohen Inflationsdaten sind dagegen weiter steigende Renditen zu erwarten und die Aktienmärkte dürften weiter tauchen. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll des Fed wiederum spiegelt die Entschlossenheit der Notenbank, die Inflation zu bekämpfen. Hierzulande hat sich derweil der Preisanstieg für Unternehmen erneut etwas abgeschwächt.

Der SMI verliert gegen 09.10 Uhr 0,57 Prozent auf 10’141,35 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,66 Prozent auf 1512,95 Punkte und der breite SPI um 0,54 Prozent auf 12’981,71 Punkte. Im SLI geben alle 30 Werte bis auf Kühne+Nagel und Nestlé nach.

Für den Vakuumventil-Hersteller VAT (-2,9%) geht es nach Quartalszahlen klar abwärts. Er hat im dritten Quartal mehr Umsatz erzielt. Das Wachstum beim Auftragseingang schwächte sich aber ab. Analysten zeigen sich in ersten Reaktionen wenig überrascht. AMS Osram (-2,2%) und Temenos (-1,6%) werden als Vertreter der Tech-Branche ebenfalls verkauft.

Gegen den Trend stemmen sich Kühne+Nagel (+0,1%). Auch Nestlé schlagen sich mit einem unveränderten Kurs besser als der Markt. (awp/mc/ps)

