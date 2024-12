CH-Verlauf: Zaghafter Aufwärtstrend hält an

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagvormittag weiter leicht im Plus. Sollte der SMI dieses bis zum Handelsende halten, wäre es der fünfte Handelstag mit steigenden Kursen in Folge. Der Jahresendspurt in einem insgesamt erfreulichen Börsenjahr habe begonnen, heisst es denn auch in einer Markteinschätzung des US-Vermögensverwalters BlackRock. Er verweist dabei auf die herausragende Rolle der US-Aktien, während die europäischen zuletzt nicht vom Fleck gekommen seien. BlackRock geht davon aus, dass die Outperformance der amerikanischen Aktien auch im kommenden Jahr anhalten dürfte.

Das Börsenumfeld in Europa bleibt vorläufig zumindest holprig. Zu den Warnstreiks bei VW, dem vorzeitigen Abgang des CEO beim Autogiganten Stellantis und weiteren schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland kommt das bevorstehende Misstrauensvotum gegen den Premierminister in Frankreich noch hinzu. In den europäischen Finanzmärkten spukt das «französische Gespenst» durch die Börsen, heisst es entsprechend in Börsenkreisen. Die Onlinebank Swissquote meint allerdings, dass die Reaktion auf die Krise in Frankreich – zumindest bislang – gelassener ausgefallen sei als befürchtet. In den Fokus der Investoren rücken darüber hinaus bereits die Arbeitsmarktdaten aus den USA vom kommenden Freitag.

Der Leitindex SMI notiert um 10.50 Uhr 0,24 Prozent höher bei 11’857,26 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,29 Prozent auf 1955,48 und der breit gefasste SPI 0,23 Prozent auf 15’768,54 Punkte zu. Im SLI überwiegen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis 2:1.

Grösster Verlierer sind Swiss Life mit einem Minus von 2,8 Prozent. Der Versicherungskonzern hatte im Vorfeld seines Investorentags neue Strategieziele bis 2027 präsentiert, welche die Erwartungen am Markt im Grossen und Ganzen erfüllten. Die neuen Ziele des Versicherungskonzerns seien «ambitiös und realistisch», kommentierte etwa die Bank Vontobel. Insgesamt fehlt aber die positive Überraschung, um die im laufenden Jahr sehr gut gelaufenen Titel noch weiter nach oben zu stemmen.

Auch Sonova haben im laufenden Jahr deutlich zugelegt, fallen aber am Dienstag mit minus 1,0 Prozent etwas deutlicher zurück. JPMorgan senkt das Rating für die Aktie von «Neutral» auf «Underweight» mit der Begründung, die Bewertung des Titels sei mittlerweile unattraktiv.

Die Mehrheit der Blue Chips liegt jedoch im positiven Bereich. An der Spitze liegen aktuell Partners Group (+1,4%). Die auf Private-Equity Investments spezialisierte Gruppe hat mit der Empira Group eine grosse Immobilien-Plattform übernommen.

Dahinter folgen UBS und Richemont (je +1,3%) auf den Podestplätzen, je im Bereich von rund plus 1 Prozent liegen zudem die Avancen in Adecco, SIG, Geberit, Schindler oder Swiss Re.

Im breiten Markt büssen Feintool 3,2 Prozent ein. Der Automobilzulieferer muss wegen der schwierigen Entwicklung im europäischen Automobilsektor erneut den Rotstift ansetzen. Daher baut das Unternehmen nach der im Mai beschlossenen Verlagerung der Grossserien-Fertigung von Lyss nach Tschechien nun auch die Produktion von Elektromotoren in Europa um, verbunden mit Standortschliessungen, Stellenstreichungen und Extrakosten.

Bellevue Group verzeichnen nach einer Gewinnwarnung ein relativ moderates Minus von 0,4 Prozent.

Flughafen Zürich (+1,1% auf 217,20 Fr.) haben in der Eröffnungsphase das Jahreshöchst auf 218,60 Franken erneut in die Höhe geschraubt. Der Titel hat seit Ende 2023 bereits über 22 Prozent zugelegt und bewegt sich seit der Corona-Pandemie mehr oder weniger stetig nach oben. Am Berichtstag kommt stützend hinzu, dass die Bank of America das Kursziel für die Aktie auf 245 von 235 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt hat. (awp/mc/ps)

