CH-Eröffnung: Kursgewinne zu Ostern

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Gründonnerstag erst einmal mit Gewinnen in den Handel gestartet. Als Stütze sehen Investoren vor allem das US-Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden, das er am Vorabend vorgestellt hat. Zudem sorge von Datenseite her der gut ausgefallene japanische Tankan-Bericht für Unterstützung. Dieser offenbart eine Konjunkturerholung von der pandemiebedingten Krise.

Mit seinem zwei Billionen Dollar schweren Programm will US-Präsidnet Biden die Infrastruktur der USA grundlegend modernisieren. Finanziert werden soll dies u.a. durch die Anhebung der Unternehmenssteuer. Bei seiner Rede betonte Biden, das Programm werde Millionen von gutbezahlten Jobs schaffen. Allzu viel dürfte heute aber nicht passieren: Generell sei vor Osterfeiertagen mit einem wenig inspirierten Handel zu rechnen, bei dem Gewinnmitnahmen im Nachmittagshandel nicht überraschend wären, erklären zahlreiche Börsianer.

Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 11’088,59 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI, in dem die Gewichtung der einzelnen Titel gekappt ist, steigt um 0,57 Prozent auf 1’799,99 und der breite SPI um 0,47 Prozent auf 14’080,29 Zähler. Im SLI stehen 23 Gewinnern drei Verlierer gegenüber und vier Titel sind unverändert.

Nach einem zuversichtlichen Analystenkommentar sind Alcon-Aktien (+1,8%) unter den grössten Gewinnern bei den Blue Chips zu finden. Berenberg hat sich zuversichtlich über die Wachstumsperspektiven geäussert. Auch Lonza, AMS und Temenos gewinnen jeweils überdurchschnittliche hinzu. Bei AMS und Temenos machen Händler gute US-Vorgaben und einen starken Ausblick vom Chip-Konzern Mikron verantwortlich.

Mit Aufschlägen von 1,6 Prozent auf 10,06 Franken schaffen die gebeutelten CS-Titel im Zuge einer Gegenbewegung den Sprung zurück über die 10-Franken-Marke. An den vorangegangenen drei Handelstagen haben die Titel in Reaktion auf Schockmeldungen um mögliche Milliardenverluste wegen der Debakel um den Hedge Fund Archegos und die Greensill-Fonds rund einen Fünftel ihres Werts verloren.

Eine Abstufung von Buy auf Sell durch die UBS schlägt bei den Swiss-Re-Aktien mit einem Abschlag von 0,2 Prozent durch. (awp/mc/ps)

