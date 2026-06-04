CH-Eröffnung: Leicht freundlich trotz steigender Risiken

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit überwiegend freundlichen Kursen. Noch stemmen sich die Märkte gegen die Unsicherheit rund um den ungelösten Nahostkonflikt und neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. Börsianern zufolge mehren sich aber die Risiken und eine Verschnaufpause wäre wohl nötig. Vor allem im Tech-Sektor beginnt die jüngste KI-Fantasie zu bröckeln und es kam in Übersee zu Gewinnmitnahmen. «Insgesamt müssen sich Anleger fragen, wie lange der KI-Enthusiasmus noch die hässlichen Fundamentaldaten für den Rest der Wirtschaft überdecken kann», hiess es am Markt.

Auch zuletzt robuste US-Konjunkturdaten werden mit Argusaugen verfolgt. «Diese haben die Sicht unterstützt, dass die USA sicher in nächster Zeit keine Zinssenkung brauchen», so ein Händler. Von der EZB wird ein erster Schritt nach oben bereits in der kommenden Woche erwartet, in der Schweiz bleibt indes die Inflation tief und die SNB ist somit nicht in Zugzwang. Am morgigen Freitag steht dann mit dem US-Arbeitsmarktbericht das Highlight der Woche an.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt um 9.15 Uhr um 0,30 Prozent auf 13’258,32 Punkte. Von den 20 SMI-Aktien geben nur 6 nach, 13 stehen im Plus, Alcon sind unverändert. Der SMIM der mittelgrossen Werte liegt mit 0,02 Prozent auf 2977,31 Punkten kaum verändert und der breite SPI gewinnt 0,20 Prozent auf 18’776,73 Punkte.

Die Aktien von Partners Group (+1,9%) stehen nach ihrem Einbruch am Vortag weiter im Blick. Der Vermögensverwalter versucht sich in Schadensbegrenzung und bestätigt nun trotz der jüngsten Unsicherheiten bei Evergreen-Fonds seine erwartete Bruttoneukundennachfrage von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar. Analysten werten dies in ersten Reaktionen zwar positiv, ein Befreiungsschlag sehe aber anders aus, heisst es im Handel. Am Vortag waren die Titel um gut 16 Prozent eingebrochen.

Bei Logitech (-2,2%) setzen sich offenbar die Gewinnmitnahmen analog zur Entwicklung an der Nasdaq und den Tech-Titeln in Asien fort. Der PC-Zubehörhersteller hatte in den vergangenen Wochen stark von der KI-Fantasie profitiert und deutlich zugelegt.

Hingegen halten sich die drei Schwergewichte Nestlé (+0,2%), Novartis (+0,5%) und Roche (+0,4%) im Plus und stützen den SMI.

In der zweiten Reihe brechen Burckhardt Compression (-12,2%) ein. Das Unternehmen erlitt insbesondere beim Auftragseingang einen Einbruch und verfehlte damit die Analystenerwartungen deutlich. Zudem verschiebt das Management die Mittelfristziele. (awp/mc/ps)

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