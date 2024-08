CH-Eröffnung: Leicht höher – SMI auf Stabilisierungskurs

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag im frühen Geschäft zu einer Stabilisierung an. Nach zwei tiefroten Tagen könnte durchaus eine technische Erholung erwartet werden, heisst es am Markt. Fast alle Blue Chips legen zu. Die Erholung wird allerdings durch nachgebende Schwergewichte etwas gebremst. Zuletzt hatten US-Rezessions- und Kriegssorgen an den internationalen Aktienmärkten für heftige Kurseinbussen gesorgt. Dabei hatte der Leitindex SMI insgesamt über 6 Prozent eingebüsst. «Manch mutiger Anleger dürfte die tieferen Kurse nun als Einstiegsgelegenheit betrachten», so der Händler.

Der japanische Nikkei-Index, der am Montag um 12,5 Prozent abgestürzt war, machte mit einem Plus von 9,5 Prozent deutlich Boden gut. Auch in den USA zeichnet sich nach eine Besserung ab. Die US-Aktien-Futures werden jedenfalls klar im Plus gehandelt. Zwar wird die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA etwas höher eingeschätzt, doch eine weiche Landung der Wirtschaft gilt noch immer als das wahrscheinlichste Szenario. Im Falle weiterer Marktturbulenzen könnte die US-Notenbank Fed die Geldpolitik schneller lockern als gedacht, hoffen Händler.

Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,16 Prozent höher mit 11’561,47 Punkten. Am Vortag hatte der SMI 2,8 Prozent verloren und auf dem tiefsten Stand seit Mai geschlossen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, gewinnt 0,36 Prozent auf 1873,59 und der breite SPI 0,22 Prozent auf 15’409,49 Zähler. 24 SLI-Werte legen zu und sechs sind schwächer.

An der Spitze der Gewinner stehen Sonova (+3,1%). Hier dürfte eine Mischung aus einer technischen Erholung, der Ankündigung zwei neuer Hörgeräte-Plattformen und die Hochstufung auf «Übergewichten» von «Marktgewichten» durch die ZKB für Kursauftrieb sorgen.

Dahinter folgen mit Sika (+1,4%), Swiss Re (+1,8%) und Straumann (+1,6%) drei Werte, die am Vortag stark gelitten hatten.

Im Aufwind sind nach den massiven Kursverlusten sowie der teilweisen Erholung der US-Technologiebörse Nasdaq die Technologiewerte VAT (0,6%) und AMS Osram (+1,5%).

Auf der anderen Seite geben unter anderem die Schwergewichte Novartis (-0,7%), Roche GS (-0,2%) und Nestlé (-0,1%) nach. Richemont (-0,7%) büssen ebenfalls Terrain ein.

Die Aktien von Adecco (+5,6%) und Oerlikon (+6,6%) legen nach Zahlen kräftig zu, Galenica (-5,6%) und Ascom (-3,0%) liegen dagegen klar im Minus. (awp/mc/ps)

