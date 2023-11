CH-Eröffnung: Leicht positive Tendenz zum Wochenstart

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag zu Beginn der neuen Woche freundlich. Nach dem schwachen Wochenausklang am Freitag nimmt der Leitindex SMI damit einen neuen Anlauf zur Rückeroberung der Marke bei 10’600 Punkten. Unterstützung kommt dabei von den US-Aktien. In New York haben am Freitag alle Indizes klar zugelegt, wobei einmal mehr die Tech-Börse Nasdaq die Nase klar vorne hatte. Erfreulich sei aus Sicht der Aktienmärkte auch das vorübergehende Nachlassen der Zinsen bei den US-Anleihen aufgrund der wieder angezogenen Nachfrage nach diesen, heisst es in einem Marktkommentar.

Die jüngst bekräftigten Warnungen von Fed-Chef Jerome Powell, dass das Fed nicht völlig davon überzeugt sei, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben, scheinen derzeit kaum zu beunruhigen. Wie es an der Zinsfront weitergeht, bleibt aber auch in der neuen Woche eines der Hauptthemen. Die Blicke sind dabei bereits auf den morgigen Dienstag gerichtet. In den USA werden dann die Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise publiziert. Sollte die Inflation am unteren Ende der Erwartungen ausfallen, könnte dies die Zinshoffnungen der Investoren erneut beflügeln.

Der Leitindex SMI steht um 09.10 Uhr 0,12 Prozent höher bei 10’569,51 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI legt 0,22 Prozent auf 1665,39 Punkte zu und der breite SPI 0,21 Prozent auf 13’888,96 Punkte. Von den 30 Blue Chips notieren 21 höher und 9 tiefer.

An der Spitze der Blue Chips liegen derzeit Julius Bär, Sandoz (je +1,6%) und VAT (+1,2%). Um je rund 1 Prozent ziehen zudem Straumann und ABB an, ohne dass es dazu konkrete Nachrichten gäbe.

Gestützt wird der Gesamtmarkt von den nach oben tendierenden Novartis (+0,4%). Die Bank Vontobel hat zwar das Kursziel für die Aktien etwas zurückgenommen, es liegt mit 101 Franken aber noch immer deutlich über dem aktuellen Niveau von gut 84 Franken, entsprechend wurde auch die Kaufempfehlung aufrecht erhalten.

Dafür bremsen die weiteren Schwergewichte Roche GS (-0,2%) und Nestlé (-0,1%) den Gesamtmarkt leicht ab.

Richemont (-0,7%) geben am Berichtstag weiter nach und markieren damit das Tabellenende. Am Freitag waren die Aktien nach enttäuschenden Halbjahreszahlen um über 5 Prozent in die Tiefe gerutscht.

Im breiten Markt fallen Comet mit einem Plus von 5,5 Prozent auf. Damit kommt es zu Anschlusskäufen nach dem Kursfeuerwerk der vergangenen Woche. Am Donnerstag schossen die Aktien anlässlich eines Investorentages rund 12 Prozent in die Höhe. (awp/mc/ps)

