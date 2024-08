CH-Verlauf: Freundlich kurz vor Eröffnung von Jackson Hole

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag nach zwei minim schwächeren Tagen wieder aufwärts. Die Mehrheit der Titel legt dabei zu, allerdings sind die Kursausschläge zum grössten Teil moderat. Die Anspannung kurz vor Beginn des Treffens der Notenbanker in Jackson Hole ist in Marktkreisen spürbar.

Die Publikation der jüngsten Daten zu den Einkaufsmanagerindizes im Euroraum hat zwar eine positive Überraschung ergeben, die hiesigen Aktien aber kaum beeinflusst. In Börsenkreisen wurde der besser als erwartete PMI vor allem auf Effekte im französischen Dienstleistungssektor dank der olympischen Spiele zurückgeführt. Der Stimmungsindikator für den Industriebereich hat sich hingegen auf einem Niveau unter der Wachstumsschwelle überraschend weiter abgeschwächt.

Gegen 10.55 Uhr steht der Leitindex SMI 0,58 Prozent höher bei 12’321,50 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, gewinnt 0,66 Prozent auf 2001,13 Punkte und der breiter gefasste SPI 0,56 Prozent auf 16’365,00 Punkte. Über der Marke von 2000 war der SLI zuletzt im Juli. Auf 26 Gewinner kommen innerhalb des SLI 3 Verlierer sowie die unveränderten Inhaberaktien von Roche.

Der Fokus der Investoren ist wie erwähnt bereits auf das Meeting im amerikanischen Bundesstaat Wyoming gerichtet. Das am Vorabend veröffentliche Sitzungsprotokoll des letzten FOMC-Meetings des Fed habe gezeigt, dass eine Mehrheit der Fed-Mitglieder für eine erste Zinssenkung der US-Notenbank im September votierten, heisst es etwa bei Swissquote. An anderer Stelle wird auf die überraschend stark revidierten Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen in den USA verwiesen. Die deutliche Anpassung nach unten sei ein Zeichen, dass sich der US-Arbeitsmarkt schwächer als gedacht entwickelt habe. Deshalb brauche es von Powell nun einen sehr konkreten Hinweis auf eine Zinssenkung im September.

Auf Ebene der Einzeltitel überragen Swiss Re (+3,9%) bei den Blue Chips mit einem kräftigen Plus. Der Rückversicherer hat insbesondere auf der Gewinnebene überzeugt und die Erwartungen von Analysten geschlagen. Der Konzern profitierte von der relativ geringen Belastung durch Grossschäden sowie einem starken Ergebnis an den Kapitalmärkten. Sollten keine ausserordentlichen Ereignisse das zweite Semester belasten, dürfte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wohl übertroffen werden, heisst es in einem Kommentar der Bank Vontobel.

Dahinter ziehen einzig noch Sika (+1,5%) um mehr als 1 Prozent an, die Gewinne der Titel auf den folgenden Plätzen – Julius Bär, Partners Group und Holcim – liegen mit je +0,9 Prozent bereits darunter. Zu Holcim heisst es in einem charttechnischen Kommentar von Rahn+Bodmer, dass der Titel nach dem Knacken der Marke von 80 Franken nun das Jahreshöchst wieder angreifen könnte. Dieses steht bei 85,58 Fr. und wurde im Juli markiert.

Sonova (+0,6%) finden nach schwachem Start und zuvor zwei Verlusttagen verbunden mit einer Rückstufung durch die US-Bank Morgan Stanley wieder in den Vorwärtsgang.

Die Gewinne des Gesamtmarktes werden von den Schwergewichten Roche GS und Nestlé (je +0,3%) sowie Novartis (+0,2%) mitgetragen.

Die kurze Liste der Verlierer wird von Sandoz (-0,4%) angeführt.

Aus dem breiten Markt haben zahlreiche Unternehmen Semesterergebnisse vorgelegt. In der Folge ziehen etwa SPS (+2,3%) oder Siegfried (+7,0%) sehr deutlich an. Letztere befinden sich auf einem neuen Allzeithoch. Siegfried habe mit einem erfreulichen Halbjahresergebnis aufgewartet und die Erwartungen übertroffen, so eine Einschätzung der ZKB.

Massiv unter Druck stehen Hochdorf (-19%). Grund ist eine äusserst pessimistische Einschätzung für das Papier seitens Research Partners. Der dortige Analyst hat die Hoffnung verloren, dass die italienische Newlat-Gruppe dem Schweizer Milchpulver-Hersteller noch aus der Patsche helfen wird.

Auch Peach Property fallen nach Zahlen um gut 12 Prozent zurück. Hier belastet insbesondere die angekündigte Kapitalerhöhung. (awp/mc/ps)

