CH-Eröffnung: Leichte Verluste – Swiss Life unter Druck

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit etwas tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Insgesamt halten sich die Ausschläge aber mehrheitlich in engen Grenzen und die Seitwärtsbewegung der Vortage scheint sich vorerst fortzusetzen. Nach der starken Vorwoche sei die Luft etwas draussen, heisst es in Marktkreisen. Die ersehnten Anschlusskäufe blieben vorerst aus. Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar erneut positiv, die hiesigen Aktien zeigten sich indes bereits an den Vortagen davon kaum inspiriert.

Wieder etwas stärker von Interesse seien für die Investoren die Signale der amerikanischen Notenbank, so ein Marktkommentar der Online-Bank Swissquote. So hätten am Vortag verschiedene Notenbanker in den USA erneut darauf hingewiesen, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht entschieden sei und daher eine weitere Zinserhöhung möglich bleibe. Die Aktienmärkte wollten diesem Szenario derzeit allerdings nicht recht Glauben schenken. Mit einer gewissen Spannung werde deshalb auf eine weitere Rede von Fed-Präsident Jerome Powell später in der laufenden Woche gewartet.

Der Leitindex SMI büsst bis um 09.10 Uhr 0,23 Prozent auf 10’546,34 Punkte ein. Der 30 Titel umfassende SLI gibt 0,37 Prozent auf 1656,86 Punkte nach und der breite SPI um 0,29 Prozent auf 13’827,12 Punkte. Von den 30 Blue Chips fallen zwei Drittel zurück, der Rest legt zu.

Swiss Life stehen mit einem Minus von derzeit 4,8 Prozent in der Eröffnungsphase am meisten unter Druck; dies nach einem Update zum Geschäftsverlauf nach neun Monaten. Ersten Kommentaren aus der Analystengemeinde zufolge bleibt der Zwischenbericht den Erwartungen einiges schuldig. Dass die Prämieneinnahmen selbst die pessimistischsten Schätzungen knapp verfehlen, wird indes nicht zuletzt dem starken Franken zugeschrieben.

Ebenfalls klar nach unten geht es für VAT (-2,0%) nach einer Abstufung durch die UBS auf «Neutral» von «Buy». Begründet wird diese insbesondere mit dem wegen des starken Jahresverlaufs mittlerweile fehlenden Aufwärtspotential.

Verkauft werden darüber hinaus vor allem weitere Finanzwerte wie Julius Bär (-1,4%), Partners Group (-1,3%) oder Swiss Re (-1,0%). UBS (-1,1%), welche am Vortag mit den Neunmonatszahlen noch gesucht waren, büssen den grösseren Teil der Vortagesgewinne wieder ein.

Die kurze Gewinnerliste wird von Gesundheitspapieren wie Roche GS (+0,6%), Sonova (+0,5%) und Alcon (+0,4%) angeführt.

Im breiten Markt ziehen Addex um 7,9 Prozent markant an. Die Aktien des Biotechunternehmens können wieder an der US-Technologienbörse Nasdaq gehandelt werden. Spexis verlieren dagegen wegen Problemen mit der Finanzierung um über 50 Prozent. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google