CH-Eröffnung: Leichte Verluste zum Wochenstart

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt halten sich Investoren am Montag zunächst zurück. Zwar sind die Vorgaben von der Wall Street stark gewesen, doch schon in Asien sind die Börsen mit eher gedrosseltem Tempo gefolgt. Grund sind die jüngsten Konjunkturdaten aus China. Dort tragen die Exportdaten deutliche Spuren des anhaltenden Zollstreits mit den USA.

Dieser dürfte angesichts der Deadline am kommenden Sonntag für mögliche neue US-Zölle auf chinesische Produkte denn auch das beherrschende Thema sein, sind sich Marktteilnehmer einig. Zudem werden in dieser Woche die Briten eine neue Regierung und damit den künftigen Brexit-Kurs wählen. Aber auch die US-Notenbank Fed könnte mit ihrer Zinsentscheidung Mitte der Woche für Gesprächsstoff sorgen.

Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 10’451,66 Punkten. Der die 30 grössten Werte umfassende SLI gibt um 0,07 Prozent nach auf 1’609,12 Punkte und der breit gefasste SPI um 0,16 Prozent auf 12’632,60 Zähler.

Die mit Abstand grössten Verluste fahren AMS-Aktien ein, die sich um 3,5 Prozent verbilligen. Dabei ist der Sensorenspezialist bei der geplanten Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram einen wichtigen Schritt weitergekommen und hat die gesetzte Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent überschritten. Osram-Aktien ziehen in Frankfurt derweil deutlich an.

Durchgehend fester sind unterdessen die Bankenwerte. CS, UBS und Julius Bär stehen mit Aufschlägen zwischen 0,7 und 0,5 Prozent auf der Gewinnerliste. Sie hatten am Freitag bereits vom starken US-Arbeitsmarktbericht profitiert. Zudem kommt es zu Veränderungen in der Branche: Die Bank Vontobel (+0,6%) will sich künftig als reines Buy-side-Investmenthaus ausrichten.

Neben Vontobel sorgen noch weitere Vertreter aus den hinteren Reihen mit ihren Nachrichten für deutliche Kursbewegungen. Conzzeta (+14%) konzentriert sich auf nur noch ein Geschäft, was goutiert wird. Obseva (+14%) punkten mit Studiendaten und für Schmolz + Bickenbach (+9,9%) ist der Weg für die Sanierung frei. (awp/mc/ps)

