CH-Eröffnung: Mit Unterstützung von Roche etwas fester

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch in der Eröffnungsphase leicht zu. Damit startet der SMI nach dem schwachen Vortag einen Stabilisierungsversuch. Die schwachen Vorgaben aus den USA sind im Zusammenhang mit den Turbulenzen am Ölmarkt zu sehen, was im hiesigen Leitindex aber ebenfalls bereits am Vortag eingepreist wurde. Dieses Thema bleibt aber vorderhand im Fokus, nachdem die Sorte „Brent“ am Morgen auf neue historische Tiefststände gefallen ist. Mitentscheidend für die Richtung des SMI sind am Berichtstag die Genussscheine von Roche im Anschluss an die Zahlen zum ersten Quartal; derzeit geht es für die Titel nach oben.

Für eine gewisse Unterstützung des Börsensentiments könnte ein Durchbruch an der politischen Front in den USA sorgen. So haben sich dort Republikaner und Demokraten auf ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von knapp eine halben Billion US-Dollar geeinigt. Das entsprechende Gesetzespaket solle nun rasch verabschiedet werden. Das Parlament hatte im März bereits ein umfassendes Corona-Konjunkturprogramm in Höhe von rund 2,2 Billionen Dollar beschlossen.

Der SMI legt bis um 9.15 Uhr 0,53 Prozent auf 9’598,48 Punkte zu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, zieht um 0,35 Prozent auf 1’381,51 Punkte an und der breit gefasste SPI um 0,54 Prozent auf 11’835,76 Punkte. Von den 30 SLI-Werten stehen 21 höher und 9 tiefer.

Roche (+1,4%) gehören im frühen Geschäft zu den Stützen. Einerseits wartete der Pharmakonzern mit überzeugenden Quartalsumsatzzahlen auf, andererseits wurden trotz Coronavirus-Krise die diesjährigen Zielvorgaben bestätigt. Insbesondere Letzteres wird in Analystenkreisen mit Erleichterung zur Kenntnis genommen.

Ebenfalls einen guten Teil tragen Nestlé (+1,3%) zum starken SMI bei. An der Spitze stehen allerdings AMS (+1,7%) und Swisscom (+1,8%).

Schindler (-0,8%) gehören dagegen zur kleineren Gruppe der Verlierer. Der Aufzug- und Rolltreppenhersteller blickt auf ein schwieriges erstes Quartal zurück. Während das Ergebnis sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz deutlich besser als erwartet ausfällt, weiss es auf den Stufen EBIT und Reingewinn nicht zu überzeugen.

CS (-0,7%) werden von einer Rückstufung durch HSBC auf „Hold“ gebremst, welche dabei gleichzeitig das Kursziel auf 9 Franken beinahe halbiert hat. Die Credit Suisse habe in den vergangenen Jahren bezüglich Profitabilität zwar grosse Fortschritte gemacht, allerdings eigne sich das Geschäftsmodell wohl eher für einen Bullen- als für einen Bärenmarkt, hiess es dazu.

Am Tabellenende finden sich Adecco (-4,7% oder -1,93 Fr,) welche allerdings ex-Dividende von 2,50 Fr. gehandelt werden. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google