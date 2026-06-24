CH-Eröffnung: Moderate Gewinne – Gegenbewegung bei Techies

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Damit prallt die seit Wochenbeginn laufende Korrektur im KI-Sektor an den hiesigen Titeln ab, die an der Nasdaq am Vortag erneut für Verluste gesorgt hatte. Die Frage sei, ob der jüngste Ausverkauf den Beginn einer platzenden Blase markiert oder nur eine weitere Korrektur auf dem Weg nach oben ist, kommentiert Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Auf jeden Fall seien die Gründe für die jüngsten Turbulenzen noch nicht verschwunden, und einige Titel würden geradezu nach einer Korrektur zurück auf gesündere Niveaus «schreien».

Die Agenda ist zur Wochenmitte recht dünn gefüllt: Hierzulande steht der UBS-CFA-Index auf dem Programm, in Deutschland dürfte das Ifo-Geschäftsklima einen Blick wert sein. Aus den USA sind nur wenig bewegende Daten zu erwarten. Allerdings legt der Chiphersteller Micron seine Quartalszahlen nach Börsenschluss vor, die nach dem jüngsten Ausverkauf als Gradmesser für die Stimmung im Halbleitersektor angesehen werden.

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.15 Uhr mit 13’963,08 Punkten um 0,38 Prozent höher. Der Mid-Cap-Index SMIM gewinnt mit 0,50 Prozent auf 3127,69 Punkte etwas deutlicher, während der breite SPI um 0,27 Prozent auf 19’681,72 Zähler steigt.

Im SMI liegen Richemont (+3,2%) an der Spitze, auch Kühne+Nagel (+1,9%) sind gefragt. Beide Titel werden in Analystenkommentaren positiv erwähnt. Stützend wirken auch die Schwergewichte und defensive Titel – allen voran Nestlé (+1,0%), aber auch Givaudan (+1,5%) oder Swisscom (+0,6%).

Währenddessen übernehmen Holcim (-1,9%) die rote Laterne. Jefferies sieht weiter eine schwache Volumenentwicklung in Europa und eine hohe Bewertung. Auch Sika (-0,5%) und Amrize (-1,1%) zählen zu den Verlierern.

Bei den Tech-Werten zeigt sich nach den Vortagesverlusten eine gewisse Gegenbewegung: So gewinnen VAT (+1,9%) oder auch AMS Osram (+4,6%) hinzu. (awp/mc/pg)

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