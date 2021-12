CH-Verlauf: SMI kaum zu bremsen – 13’000 nicht mehr weit entfernt

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt auch am Dienstag, dem drittletzten Handelstag des Jahres, keine Ermüdungserscheinungen. Mit dem neuen Jahres- und Allzeithoch nimmt der Leitindex SMI mittlerweile die Marke von 13’000 Punkten ins Visier und zieht mit dem am Vorabend ebenfalls auf Rekordniveau aus dem Handel gegangenen S&P 500 mit. Allein seit dem 20. Dezember hat der SMI um beinahe 3 Prozent angezogen. Unterstützung kommt am Berichtstag von den beiden Pharmaschwergewichten, wobei auch Nestlé gut mithalten.

Die Stimmung bleibt vor dem Jahreswechsel von den Nachrichten um Omikron geprägt, auch wenn es derzeit nur nach oben geht. Die mittlerweile auch in der Schweiz dominierende Corona-Variante bringe Unsicherheit auf zwei Ebenen, heisst es in einem Marktkommentar. Einerseits könnten die vielerorts erlassenen Einschränkungen die Konsumfreude der Menschen und damit auch den globalen Handel und das Wirtschaftswachstum insgesamt beeinträchtigen. Andererseits könnten wegen den Ausfällen von Mitarbeitern neue Lieferengpässe entstehen und dadurch der Druck auf die Inflation weiter zunehmen.

Der SMI steigt bis um 10.55 Uhr um 0,68 Prozent auf 12’954,91 Punkte. Das neue Rekordhoch liegt mittlerweile bei 12’955. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,66 Prozent auf 2079,50 Punkte und der umfassende SPI 0,65 Prozent auf 16’528,90. Im SLI stehen sich 28 Gewinner und zwei Verlierer gegenüber.

Der SMI verzeichnet damit unmittelbar vor dem Jahresende eine Bilanz im Vergleich zu Ende 2020 von knapp +21 Prozent. Bereinigt um den Abzug der Dividenden (SMIC) legte er gar im Bereich von 24 Prozent zu. Auch der breite Swiss Performance Index (SPI) weist ein positives Vorzeichen in der Region von etwa 24 Prozent auf.

Die Tabellenspitze markieren Sonova mit einem Plus von 1,3 Prozent. Mit Roche (+0,9%) und Novartis (+0,8%) sind weitere Gesundheitswerte klar gesucht. Nestlé (+0,6%) folgen nicht weit dahinter.

In der Kopfgruppe der Gewinner sind zudem Kühne+Nagel (+1,2%), Adecco (+1,1%) und Partners Group (+1,1%) zu finden. Auch mit der Performance seit Jahresbeginn gehören Sonova (+55%), Kühne+Nagel (+46%) und Partners Group (+45%) zu den Top-Werten innerhalb des SLI.

Im Tagesgeschäft gibt es derzeit mit Vifor Pharma und Schindler (je -0,1%) nur zwei Verlierer. Weit hinten rangieren zudem CS und Logitech (je +0,1%).

Im breiten Markt rücken Clariant nach einer kleineren Akquisition in den USA um 1,2 Prozent vor. Der Spezialchemiekonzern übernimmt das dortige Geschäft von BASF mit Attapulgiten und kauft damit rund 36 Millionen an Umsatz hinzu. In Marktkreisen wird der Ergänzungskauf als grundsätzlich positiv und der formulierten Akquisitionsstrategie entsprechend beurteilt.

Um jeweils 5 Prozent oder mehr verteuern sich auch Polypeptide, Polyphor oder Valartis. Abgaben verzeichnen hingegen unter anderem Molecular Partners (-4,4%), Pierer Mobility (-4,2%) und Hochdorf (-2,1%). (awp/mc/pg)

