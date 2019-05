CH-Verlauf: Sorgen um Wirtschaftswachstum flammen wieder auf

Zürich – Geopolitische Sorgen und Rezessionsängste sorgen am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte für teilweise deutliche Kursverluste. Wen man auch fragt, die als Gründe werden immer wieder der weiterhin ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China, Sorgen um einen ungeregelten Brexit und der sich abzeichnende Streit zwischen Rom und Brüssel genannt. Das alles zusammen treibt Investoren derzeit aus riskanteren Anlagen wie Aktien raus und lässt sie verstärkt bei den als sicher geltenden Staatsanleihen zugreifen.

Dies hat in den USA und auch in Deutschland bereits zu einer deutlich abgeflachten, wenn nicht gar umgekehrten Zinskurve geführt. Liegen die Renditen der kurzen Laufzeiten über den Langläufern, wird dies in der Regel als ein Rezessionssignal gesehen. Darüber hinaus sind Aktien nach den starken Gewinnen seit Jahresbeginn vergleichsweise hoch bewertet, während die Konjunktur und damit die Unternehmensgewinne schwächeln. „Das passt nicht zusammen“, fasst ein Börsianer zusammen. „Entweder müssen die Wirtschaftsdaten zeitnah eine wieder anspringende Konjunktur signalisieren und die Unternehmensgewinne wieder anziehen, oder aber die Aktienkurse müssen sich an die neuen Rahmenbedingungen anpassen, indem sie fallen.“

Der Swiss Market Index (SMI) sackt gegen 11.00 Uhr 1,25 Prozent auf 9’560,02 Punkte ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 1,50 Prozent auf 1’463,10 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,22 Prozent auf 11’567,54 Zähler. Alle 30 SLI-Titel geben nach.

Wie stark die Verunsicherung der Investoren aktuell ist, zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI. Dieser weist aktuell einen Anstieg um 12 Prozent auf. Auch der Anstieg des Franken zum Euro und US-Dollar kann als Beweis gewertet werden, dass Investoren nach sicheren Häfen suchen.

Auf Aktienseite belasten gerade die jüngsten Nachrichten aus China einmal mehr Technologiewerte. Nachdem die US-Regierung im Zuge des Handelsstreits mit China Schritte gegen den Netzwerkausrüster Huawei eingeleitet hat, setzt die Regierung in Peking nun offenbar zum Gegenschlag an. Laut Medienberichten erwägt China, den Export Seltener Erden in die USA zu begrenzen. Diese werden bei der Herstellung von Mobiltelefonen und anderen Elektronikgeräten verwendet. China ist der weltweit wichtigste Lieferant dieser Rohstoffe.

Unter den Blue Chips führen die AMS-Aktien die Verliererliste mit Abgaben von 4,4 Prozent an. Temenos (-3,3%) und Logitech (-3,1%) folgen. Im breiten Markt fallen U-blox, VAT und Inficon zwischen 2,9 und 1,5 Prozent zurück.

Die deutlichen Kursverluste in der Finanzbranche erklären Börsianer einerseits mit Sorgen um die Deutsche Bank. Die deutsche Rivalin gilt als weltgrösster Spieler im Derivatgeschäft und deshalb als wichtige Gegenpartei für die Schweizer Grossbanken. Für die Aktien von Julius Bär geht es mit 3,1 Prozent am stärksten bergab. Die Papiere von CS und UBS folgen mit Abgaben von 2,0 bzw. 1,9 Prozent.

Dass es auch für die Versicherer Swiss Re (-1,7%) und Zurich (-1,2%) verstärkt nach unten geht, liegt laut Marktteilnehmern an den fallenden Renditen bei Staatsanleihen. Der Abgabedruck in der Branche erstreckt sich aktuell über den gesamten Sektor in Europa.

Derweil sorgt ein Analystenkommentar bei den beiden Schweizer Telekomtiteln Sunrise (+0,4%) und Swisscom (-1,1%) für entgegengesetzte Kursbewegungen. In ihrer aktuellen Studie raten die Experten von MainFirst den Investoren, von der Swisscom in Sunrise zu wechseln.

Analystenkommentare sorgen auch im breiten Markt für Bewegung. Gesenkte Kursziele schicken die Aktien von Meyer Burger (-2,1%) und Phoenix Mecano (-1,6%) überdurchschnittlich abwärts. (awp/mc/pg)

