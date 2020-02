CH-Eröffnung: Schwergewichte bremsen SMI aus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich zur Wochenmitte zunächst leicht im Rückwärtsgang. Am Vortag hatte der Leitindex SMI bei 11’114 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt. Die Vorgaben sprechen laut Händlern aber eher für steigende Kurse. So weisen die asiatischen Börsen überwiegend Gewinne auf und auch für die Wall Street deuten die Futures auf einen positiven Start hin.

Begründet werden die Bewegungen in Übersee mit dem Coronavirus, das weiter an Schrecken verliere. So nehmen einerseits die Zahlen der Neuerkrankungen weiter ab. Zudem kam von Notenbanken wie Fed und EZB das Signal, man habe die Marktentwicklungen im Blick und gegebenenfalls Raum, den negativen Auswirkungen mit der Geldpolitik gegenzusteuern. Darüber hinaus nimmt die Berichtssaison wieder Fahrt auf und zieht das Interesse der Marktteilnehmer auf sich.

Der SMI notiert gegen 09.20 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 11’085,79 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, verliert 0,08 Prozent auf 1’701,78 und der umfassende SPI um 0,07 Prozent auf 13’388,38 Zähler. Die 30 SLI-Titel teilen sich auf in 13 Verlierer, elf Gewinner und sechs unveränderte.

Zugegriffen wird zunächst bei Swatch (+0,8%) und Richemont (+0,3%). Der Luxusgüter-Konzern Kering sorge mit seinen Zahlen zum vierten Quartal für etwas Hoffnung in der zuletzt arg gebeutelten Branche, heisst es dazu.

AMS-Aktien zählen mit +0,4 Prozent ebenfalls zu den grösseren Gewinnern. Der Chiphersteller hat am Vorabend insgesamt 3,35 Millionen eigene Aktien an eine Anzahl von „ausgewählten institutionellen Investoren“ zu einem Preis von 44,25 Franken je Titel verkauft. Dies dürfte die erwartete Kapitalerhöhung etwas erleichtern, meint die ZKB dazu.

Dass sich der SMI seine Rekordjagd aktuell unterbricht, liegt aber vor allem an Roche (-0,7%) und Nestlé (-0,2%). Der Nahrungsmittelkonzern wird am (morgigen) Donnerstag zusammen mit der CS, Clariant (beide +0,7%) und der Zurich (-0,5%) Zahlen vorlegen. Temenos (+0,2%) erledigen dies bereits am heutigen Abend nach Börsenschluss. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google