CH-Verlauf: SMI setzt Aufwärtstrend fort

New York – Die Schweizer Börse knüpft am Freitag an den Aufwärtstrend der vergangenen Tage an und tendiert fester. Vor dem Wochenende seien die Anleger aber vorsichtig, sagen Händler. In der kommenden Woche werden wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht und die US-Notenbank berät über eine weitere Zinssenkung. Wenig Impulse gingen vom deutschen Ifo-Index aus. Er stagnierte auf Vormonatshöhe, was allerdings als ein eher positives Zeichen interpretiert wird. „Die Marktteilnehmer sind aber trotzdem mit angezogener Handbremse unterwegs“, sagt ein Händler und verweist auf die anhaltende Brexit-Unsicherheit.

Im Mittelpunkt der Anleger steht weiter die Bilanzsaison, wobei am Freitag lediglich der Zementkonzern LafargeHolcim sein Quartalsergebnis veröffentlicht hat. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Börsendebut von SoftwareOne.

Der Standardwerteindex SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,13 Prozent höher mit 10’119,48 Zählern, dies bei einem Tageshoch von 10’138 Punkten. Händler schliessen nicht aus, dass der SMI im Laufe des Tages den alten Rekord vom 12. September bei 10’140,93 Zählern noch knackt. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI gewinnt 0,24 Prozent auf 1’553,97 Zähler und der breitgefasste SPI 0,12 Prozent auf 12’226,88 Punkte. Von den 30 SLI-Titel legen 19 zu und 11 geben nach.

Die Aktien von SoftwareOne sind an der Schweizer Börse zu 18,00 Franken auf dem Ausgabekurs gestartet und im Verlauf bis auf 18,85 Franken angestiegen. Zur Berichtszeit beträgt der Kurs 18,72 Franken. Die Softwarefirma ist der fünfte Neuzugang auf dem Parkett im laufenden Jahr. Die Börsenkapitalisierung beträgt zu aktuellen Kursen knapp 2,9 Milliarden Franken. Bei der Zuteilung sei es zu Kürzungen bei der Zuteilung gekommen. „Glücklich ist, wer ein paar Stücke erhalten hat“, sagte ein Händler.

Ein Quartalsergebnis, das besser als von Analysten geschätzt ausfiel, verleiht LafargeHolcim (+2,2%) Schub. Der Zementkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und ist auch profitabler geworden. LafargeHolcim habe im Vergleich zum Konkurrenten Cemex sehr gut gearbeitet, meint die ZKB.

Gefragt sind ausserdem Temenos (+3,3%), die sich von den jüngsten Einbussen erholen. Händler verweisen zudem darauf, dass Firmeninsider nach dem Kursrutsch nach der Ergebnisbekanntgabe Aktien gekauft hätten. Dies gilt als positives Zeichen am Markt.

Richemont (+0,7%) und Swatch (+1,5%) sind ebenfalls auf Erholungskurs. Die beiden Luxusgüterwerte hatten am Donnerstag nach einem über weite Strecken positiven Verlauf zuletzt um gegen ein Prozent nachgegeben.

Zu den Gewinnern zählen auch die Aktien der Grossbank UBS (+0,6%). Die Anteile der Rivalin Credit Suisse (-0,1%), deren Quartalsbericht kommende Woche veröffentlicht wird, rutschen dagegen etwas ab. Am unteren Ende der Rangliste stehen Logitech (-0,8%), Vifor (-0,6%) und Zurich (-0,5%). Wenig verändert sind die Marktschwergewichte Nestlé (+0,1%), Novartis (unv.) und Roche (-0,2%).

Am breiten Markt setzen Polyphor den Höhenrausch vom Vortag fort und legen einen Kurssprung von fast 50 Prozent aufs Parkett. Das Biotechunternehmen hat gemäss kürzlichen Angaben zusammen mit Forschern aus Zürich im Kampf gegen resistente Keime eine neue Antibiotika-Klasse entdeckt, die gegen mehrere Bakterien wirksam ist. „Ein neues wirksames Antibiotikum ist wie eine Lizenz zum Gelddrucken“, sagt ein Händler.

Leclanché gewinnen 3,6 Prozent. Am Vortag haben die Aktionäre den Weg für eine Sanierung der Bilanz freigemacht und an einer ausserordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

Die Aktien von Tradition gewinnen 3,5 Prozent. Der Broker hat den Umsatz im dritten Quartal kräftig gesteigert.

Auf der anderen Seite büssen Tornos 4,0 Prozent ein. Der Drehautomatenhersteller hat die Flaute der Automobilindustrie zu spüren bekommen und eine Gewinnwarnung ausgesprochen.

Mit den Aktien von Klingelnberg (-3,1%) verliert ein weiterer Maschinenbauer deutlich an Wert. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktuelle SMI-Entwicklung bei Google