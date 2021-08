CH-Eröffnung: SMI erstmals über 12’500 Punkten – Alcon stark

Zürich – Die Schweizer Börse startete am Mittwoch mit leichten Abschlägen. Im frühen Geschäft machte der Leitindex dann aber die Einbussen rasch mehr als wett und stieg auf ein neues Hoch erstmals über der Marke von 12’500 Punkten. Dabei ist die Kehrtwende vor allem den Aktien von Alcon zu verdanken, die nach einem starken Ergebnis kräftig anziehen.

Wegen der am Abend erwarteten Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed dürften im Verlauf die Käufe her wieder etwas nachlassen, sagt ein Händler. Von den Fed-Mitschnitten erhoffen sich die Marktteilnehmer neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg des Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik. Zudem sorge die rasante Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus für Verunsicherung an den Märkten. Viele Anleger gingen davon aus, dass die Erholung der Weltwirtschaft im zweiten Quartal den Höhepunkt erreicht haben könnte, heisst es.

Der SMI notiert m 09.25 Uhr um 0,27 Prozent höher auf 12’511,61 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,47 Prozent auf 2026,07 und der breite SPI um 0,28 Prozent auf 16’026,47 Zähler. Im SLI überwiegen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis zwei zu eins.

Im Fokus stehen Alcon (+9,9%). Der Augenheilmittelhersteller hat den Umsatz im zweiten Quartal 2021 auf über zwei Milliarden US-Dollar gesteigert. Die Resultate seien viel besser als erwartet, schreibt Vontobel. Zudem sei der Ausblick angehoben worden.

Im Sog von Alcon legen auch die beiden anderen Medizintechnikaktien von Straumann (+1,2%) und mit etwas Abstand Sonova (+0,5%) sowie Lonza (+0,8%) zu.

Zu den Gewinnern zählt zudem mit Richemont (+0,7%) eine Aktie, die zuletzt im Zusammenhang mi der Coronapandemie in Asien gelitten hatte.

Bei den Schwergewichten, die den Markt zuletzt auf neue Höhen geführt hatten, sind Nestlé (-0,3%) und Novartis (-0,2%) etwas schwächer und Roche (+0,1%) dagegen leicht höher.

Auf den hinteren Reihen fallen Tecan (+6,7%), IVF Hartmann (+4,3%) und Emmi (+1,7%) nach guten Ergebnissen mit höheren Kursen auf. Dagegen sind die Aktien der St. Galler Kantonalbank (-0,6%) und von Zur Rose (+0,1%) nach Zahlen schwächer.

Im Fokus stehen ausserdem Poenina (+5,4%), nachdem der CEO wegen Straftaten nun doch noch entmachtet wurde. (awp/mc/pg)

