CH-Eröffnung: SMI findet zunächst keine Richtung

Zürich – Zum Wochenschluss geht es am Schweizer Aktienmärkt zunächst etwas orientierungslos zu. Vor allem die erneut taubenhaften Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der IMF-Frühjahrstagung werden positiv gewertet, kommentiert ein Händler. Powell sagte, dass es noch einer deutlichen Erholung der Wirtschaft bedarf, bevor das Fed seine unterstützende Geldpolitik zurückfährt.

So wolle man erst eine ganze Reihe von guten Monaten am Arbeitsmarkt sehen. An der Wall Street sorgte dies am Donnerstag für sinkende Renditen und einen guten Lauf bei Wachstumswerten. Im Laufe des Handelstages stehen dann in den USA noch die Produzentenpreise auf der Agenda. In China hatten sie am Morgen auf die Stimmung gedrückt. Der Preisanstieg könnte möglicherweise Inflationssorgen neu aufköcheln lassen.

Der SMI tritt gegen 09.10 Uhr mit -0,04 Prozent auf der Stelle bei 11’202,26 Punkten. Am Markt war zuvor die Frage aufgekommen, ob der Leitindex bereits an diesem Handelstag den Angriff auf das Vor-Corona-Hoch bei 11’270 Zählern starten könnte.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,18 Prozent auf 1’816,60 während der breite SPI um 0,19 Prozent steigt auf 14’280,98 Zähler. Im SLI legen 15 Titel zu, zehn geben nach und fünf sind unverändert.

Mit Aufschlägen von 1,7 Prozent führen die Aktien vom Pharmazulieferer Lonza die Gewinnerliste an. Ebenfalls fester tendieren Givaudan (+0,5%) und LafargeHolcim (+0,6%). In beiden Fällen haben sich einerseits Analysten im Vorfeld der anstehenden Zahlen zuversichtlich geäussert. Der Baustoffkonzern hat andererseits mit der Nachricht von sich reden gemacht, er solle künftig wieder „Holcim Ltd“ heissen.

Dem stehen Verluste von 0,6 Prozent auf 9,972 Franken bei der Credit Suisse gegenüber. Damit notieren die Papiere auch wieder unter der 10-Franken Marke. Morgan Stanley hat am Morgen Bewertung und Kursziel für die Aktien der Grossbank gesenkt.

Die Papiere des Versicherers Zurich weisen dagegen nur optisch einen Verlust von 4,7 Prozent (-18,80 Fr.) auf. Die Aktien werden an diesem Tag ex Dividende (20,00 Fr.) gehandelt. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google