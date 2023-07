CH-Verlauf: SMI bewegt sich in engen Spannen – Warten auf Zinsentscheidungen

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag nach einem volatilen Start im Verlauf auf dem Vortagesniveau eingependelt. Die Vorgaben aus den USA seien uneinheitlich, heisst es am Markt. Zudem verhielten sich die Anleger vor den kommende Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) vorsichtig. Zwar wird von den Zentralbanken eine Zinserhöhung um je 25 Basispunkte erwartet. Aber darüber hinaus habe die Unsicherheit wieder zugenommen. Denn nach den am Vortag veröffentlichten starken Arbeitsmarktdaten habe die Aussicht auf höhere US-Zinsen wieder zugenommen.

Zudem war der Dow Jones Index am Vortag zwar die neunte Sitzung in Folge gestiegen, aber dafür standen die Technologiewerte nach enttäuschenden Ergebnissen von Tesla und Netflix sowie wegen der ausserplanmässigen Neugewichtung des Nasdaq-Index unter Druck. Die Anleger seien verunsichert, ob die Schwäche bei den so hochgejubelten Technologiewerten nun anhalten könnte, heisst es weiter. Vor diesem Hintergrund könnte der eher defensiv ausgerichtete SMI besser performen als andere zyklischere Indizes wie der DAX, hofft ein Händler. Vor allem bei Einzelwerten rechneten Händler wegen des kleinen Eurex-Verfalls noch mit Kursschwankungen im Verlauf.

Der SMI notiert um 11.10 Uhr unverändert mit 11’201,14 Punkten. Der breite SPI steigt minim auf 14’763,22 Zähler (+0,03%) und der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,18 Prozent auf 1761,86 Zähler. Dabei halten sich Gewinner (16) und Verlierer (16) die Waage.

Dabei belaufen sich die Kursveränderungen bei den Standardwerten bis auf wenige Ausnahmen auf weniger als ein Prozent. Zu den positiven Ausreissern zählen Schindler (+6,5%). Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat in den ersten sechs Monaten 2023 deutlich mehr verdient und erwartet auch einen Jahresgewinn, der über dem Vorjahreswert liegen soll. Damit habe Schindler sogar die optimistischsten Erwartungen der Analysten teils klar übertroffen, heisst es.

Von Anschlusskäufen und positiven Analystenkommentaren unterstützt gewinnen ABB 1,2 Prozent. Der Automations- und Robotik Spezialist hatte am Vortag mit dem Quartalsbericht die Erwartungen übertroffen.

Knapp ein Prozent steigen die Anteile des Versicherers Zurich (+0,9%). Die Aktien von Richemont (+0,7%) und Swatch (+0,2%) setzen nach der jüngsten Schwächephase zu einer Erholung an. Eine gewisse Marktstütze bilden die defensiven Schwergewichte Nestlé (+0,6%), Novartis (+0,3%) und Roche (+0,2%). UBS gewinnen 0,5 Prozent.

Auf der anderen Seite stechen Lonza (-10%) deutlich negativ heraus. Der Pharmaauftragsfertiger hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn als erwartet erzielt und zudem die Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Händler kritisieren vor allem die Senkung der Guidance. Sie weisen aber auch auf die sehr hohen Erwartungen hin und sprechen nun von einer Kaufgelegenheit. «Das langfristige Potenzial ist intakt», so ein Händler.

Unter Druck stehen auch Straumann (-2,1%), die den Wachstumswerten zugeordnet werden und nun wie VAT (-1,6%) und AMS Osram (-1,0%) unter der Nasdaq-Schwäche leiden. Die Aktien des Softwarehauses Temenos (-0,8%) grenzen im Verlauf die anfänglichen Verluste ein. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2023 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr «nur» gehalten und den Gewinn moderat gesteigert. Gleichzeitig bekräftigte der Bankensoftwarespezialist die Ziele für das Gesamtjahr.

Auf den hinteren Rängen sacken Idorsia um 7,1 Prozent ab. Die Biotechfirma hat ein rigoroses Sparprogram angekündigt. Bis zu 500 der total 1200 Stellen sollen gestrichen und nur die wichtigsten Forschungsprojekte fortgesetzt werden. Erst am Vortag hatte Idorsia mitgeteilt, das Asiengeschäft für 400 Millionen Franken zu verkaufen. «Der Firma scheint das Wasser schon am Kinn zu stehen», sagt ein Händler.

Die Aktien von V-Zug (-1,0%) sind nach Zahlen schwächer, diejenigen von Bystronic (+0,6%) etwas höher. (awp/mc/hfu)

