CH-Eröffnung: SMI im frühen Handel wenig verändert

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel wenig verändert. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien zwar positiv. Doch nach den jüngsten Gewinnen sei eine Konsolidierung nicht erstaunlich, meint ein Händler. Dies umso mehr, als starke Impulse für weitere Gewinne fehlten. Denn bis zum Beginn der Bilanzsaison dauert es noch wenige Wochen.

Marktbewegende Impulse sind am Tag nach der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank dünn gesät. Zwar sei mit der Zinssenkung der SNB der Boden für weitere Kursgewinne eigentlich gelegt, meint ein Händler. Doch dürften die Marktteilnehmer ihren Fokus zunächst stärker auf US-Daten richten. Am Nachmittag wird unter anderem wird der PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass, für August veröffentlicht. Bis dahin könnten sich die Aktivitäten laut Händlern daher in Grenzen halten.

Der Schweizer Leitindex SMI notiert gegen 9.20 Uhr unverändert bei 12’210,02 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, ermässigt sich um 0,04 Prozent auf 1997,39 Zähler. Der breite SPI tritt mit 16’281,02 Punkten (+0,03%) ebenfalls praktisch auf der Stelle. 15 SLI-Werte legen zu und 13 geben nach. Alcon und Schindler PS sind unverändert.

Erneut fester sind die Luxusgüterwerte Richemont (+1,9%) und Swatch (+2,0%). Sie profitierten weiter von den Chinahoffnungen, heisst es am Markt. Schon am Vortag waren beide Titel gesucht.

Dabei sorgten Äusserungen von CEO Nick Hayek in der «Bilanz» für zusätzlichen Aufwind bei Swatch. Diese hatten Spekulationen auf ein Going Private ausgelöst. In einem weiteren Interview mit der «NZZ» hat der CEO die Pläne für einen Rückzug von der Börse nun aber relativiert. Händler weisen zudem darauf hin, dass die Aktie zu stark gefallen sei und klar unter dem Buchwert notiert habe.

Ebenfalls deutlich im Plus gehandelt werden die Anteile von Adecco, SIG und Straumann, die bis zu 1,6 Prozent gewinnen.

Auf der anderen Seite stehen Lonza, Swiss Re, Zurich, Sandoz und ABB mit Einbussen zwischen 1,7 bis 0,6 Prozent. (awp/mc/ps)

