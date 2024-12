CH-Verlauf: SMI nimmt leicht Fahrt auf

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späten Montagvormittag etwas fester. Nach einem verhaltenen Start hat der Leitindex SMI Fahrt aufgenommen und ist leicht in die Gewinnzone vorgestossen. Allerdings verläuft das Geschäft laut Händlern mehrheitlich in ruhigen Bahnen. Ob die Gewinne noch etwas ausgebaut werden könnten, sei ungewiss. Die Anleger hoffen weiterhin auf ein Weihnachtsrally, aber derzeit sind die auslösenden Impulse noch nicht auszumachen. «Für festere Kurse spricht eigentlich die Saisonalität. Zudem fliesst zum Monatsanfang stets anlagesuchendes Kapital an die Märkte», meinte ein Händler.

Die Musik spiele halt ganz klar in den USA, wo die Wirtschaft laufe. Dagegen zeigten die meisten Konjunkturdaten aus der Schweiz wie auch aus der Eurozone ein tristes Bild. So verharren einige Einkaufsmanagerindizes unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Dezember komme nicht mit Schokolade und Blumen nach Europa, kommentierte auch die Onlinebank Swissquote und verwies dabei auch auf die Probleme der Autoindustrie oder die Regierungskrise in Frankreich. Damit könnten Impulse, die hierzulande das erhoffte Weihnachtsrally auslösen könnten, Mangelware bleiben. Ausserdem dürfte der defensiv zusammengesetzte Schweizer Aktienmarkt wegen des Hypes um die Künstliche Intelligenz wohl weiterhin eher vernachlässigt werden, meinte ein weiterer Händler.

Der Leitindex SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 11’783,61 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, notiert mit 1941,81 (+0,06%) und der breit gefasste SPI mit 15’673,90 Zählern (+0,01%) fast unverändert. Im SLI gibt es derzteit 14 Gewinner und 14 Verlierer, zwei Titel (Schindler PS und Lindt & Sprüngli PS) sind unverändert.

Deutlich unter Druck stehen die Aktien von Sandoz (-3,1% auf 38,87 Fr.). Exane BNP Paribas hat das Rating für den Generikahersteller in einer Branchenstudie auf «Neutral» von «Outperform» gesenkt und das Kursziel auf 41 Franken festgesetzt. Die Bank gibt laut weiteren Angaben aus Bewertungsüberlegungen anderen Aktien wie etwa AZN, Novo Nordisk oder Roche den Vortritt. Dies habe Gewinnmitnahmen ausgelöst, heisst es am Markt. Darunter könnten auch Lonza (-0,5%) leiden. Die beiden Titel führen heuer die Gewinner im SLI an. Aus dem SMIM fallen diesbezüglich noch Galderma (-1,8%) auf. Auch sie haben sich (seit dem IPO im Frühling) sehr erfreulich entwickelt.

Dahinter folgen die Titel von Swatch (-1,9%). Auch die «Uhren» leiden unter einem negativen Analystenkommentar. JPMorgan hat das Rating für den Titel in einer Branchenstudie auf «Underweight» von «Neutral» gesenkt und das Kursziel auf 135 von 180 Franken reduziert. Zudem hat die Bank den Titel auf «Negative Catalyst Watch» gestellt. Sie beurteilt das operative Engagement des Uhrenkonzerns bis ins Jahr 2025 hinein als ungünstig. Die Anteile von Rivalin Richemont (+1,1%) führen dagegen die Gewinner im SLI an.

Trotz Kursgewinnen im Chipsektor und demzufolge festerer US-Börse Nasdaq geben die Aktien des Technologieunternehmens VAT (-2,0%) kräftig nach. Mit Straumann (-0,8%) reiht sich ein weiterer Wachstumswert bei den Verlierern ein. Die Aktie hat sich 2024 schlechter als die von Mitbewerbern entwickelt und insgesamt rund 15 Prozent verloren.

Gefragt sind dafür zyklische Werte wie Holcim (+0,9%), Sika (+1,0%) und Kühne + Nagel (+0,6%). Sie seien sehr präsent in den USA und könnten daher von einem dortigen Aufschwung profitieren, heisst es. Bei Holcim dürfte auch der Verkauf der Anteile an der in Nigeria ansässigen Gruppe Lafarge Africa PLC an den chinesischen Zementhersteller Huaxin Cement etwas helfen.

Dagegen schmelzen die Gewinne von Logitech (+0,3%) und Lindt & Sprüngli PS (unv.) ab. Zunächst hätten sie von einem gewissen Weihnachtsbonus profitiert, sagte ein Händler.

Im SPI fallen Sunrise (-2,0%) auf. Die Aktie korrigiere den Kursgewinn vom Freitagabend, heisst es. Unter Druck stehen auch die volatilen Idorsia (-7,0%). (awp/mc/pg)

