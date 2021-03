CH-Eröffnung: SMI knüpft mit leichten Gewinnen an Vortag an

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Dienstagmorgen im frühen Handel zunächst weiter aufwärts. Nach dem starken Start in den neuen Monat am Vortag fallen die Aufschläge aktuell allerdings deutlich moderater aus. Generell scheine der Markt vorerst weiter in seiner übergeordneten Seitwärtsbewegung zu verharren, heisst es von Händlerseite. Diese halte nun schon seit Wochen an. Etwas Zurückhaltung hätten zudem auch die Aussagen der chinesischen Bankenaufsicht ausgelöst, die auf eine Reihe von Risiken hingewiesen habe – einschliesslich eines schnellen Zuflusses von ausländischem Kapital und einer Blase am Immobilienmarkt.

Dem steht die Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket und ein langsames Ende der Lockdown-Massnahmen weiterhin als Stütze gegenüber. Insgesamt sähen Investoren die Welt in einem neuen Licht, beurteilen Händler die derzeitige Stimmung. Nicht zuletzt durch die Fortschritte beim US-Konjunkturpaket nehme auch die Hoffnung auf eine Überwindung der Pandemie-Folgen zu.

Der SMI legt gegen 09.25 Uhr um 0,46 Prozent auf 10’755,53 Punkte zu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,44 Prozent auf 1’738,52 Punkte und der umfassende SPI 0,49 Prozent auf 13’429,12 Punkte. Im SLI stehen 18 Gewinnern sechs Verlierer gegenüber. Partners Group und Clariant sind unverändert.

Am deutlichsten ziehen zunächst Temenos (+4,1%) und Alcon (+1,5%) an. In beiden Fällen sind es Analystenkommentare, die den Aktien zusätzliche Schubkraft verleihen.

Gestützt wird der Markt zudem durch die drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis, die zwischen 0,8 und 0,4 Prozent hinzugewinnen.

Dem stehen Abgaben von mehr als 1 Prozent bei den Aktien der CS gegenüber. Bei der Swiss Life (-0,7%) wiederum haben 2020 mehrere Sondereffekte den Gewinn belastet.

Am deutlichsten fallen allerdings die Kursbewegungen in den hinteren Reihen aus, wo eine Vielzahl an Unternehmen Zahlen vorgelegt haben. So sind Oerlikon (+5,2%), Lindt&Sprüngli (N +3,3%; PS +3,4%), Arbonia (+2,8%), Bellevue (+2,5%) und Feintool (+0,7%) nach Zahlen gesucht.

Gurit (-4,1%) werden dagegen nach der Vorlage der Resultate verkauft. (awp/mc/ps)

