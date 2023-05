CH-Eröffnung: SMI legt im frühen Handel zu

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft fester. Positive Vorgaben aus den USA sorgten für eine freundliche Stimmung, heisst es am Markt. Zudem würden manche Marktteilnehmer wohl vor dem langen Wochenende ihre Positionen glattstellen, sagte ein Händler. In Teilen Europas wird Pfingsten und in den USA der Memorial Day begangen.

Derweil zeichnen sich im US-Schuldenstreit weitere Fortschritte ab. So hat sich der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy zuletzt optimistisch gezeigt, dass eine Verhandlungslösung zwischen dem Weissen Haus und den Republikanern erzielt werden kann. Doch die Zeit drängt: Nach Einschätzung des US-Finanzministeriums droht Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA. Ob die US-Konjunkturzahlen am Nachmittag noch entscheidende Kursimpulse in den Markt bringen, wird sich zeigen. Veröffentlicht werden Auftragsdaten zu langlebigen Gütern und der PCE-Index, das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass.

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr 0,41 Prozent auf 11’371,90 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt 0,38 Prozent vor auf 1767,22 und der breite SPI 0,42 Prozent auf 14’971,00 Zähler. Im SLI legen 24 Titel zu und fünf geben nach. UBS sind unverändert.

An der Spitze der Gewinner stehen die Technologiewerte VAT (+1,9%), Logitech (+1,4%) und AMS Osram (+1,2%), die ihre Kursavancen vom Vortag fortsetzen können. Auslöser für die Kursanstiege war der US-Chipkonzern Nvidia, der im noch laufenden Quartal offenbar massiv vom Boom bei Künstlicher Intelligenz profitiert und nun starke Umsatzziele in Aussicht gestellt hat. Dies hatte den gesamten Technologiesektor beflügelt.

Oben auf der Kurstafel stehen auch Roche (+0,9%). Der Titel macht das Vortagesminus wett. Zudem will der Pharmariese am US-Krebskongress in einer Woche neue Daten zu Blutkrebs und soliden Tumoren vorstellen. Novartis (+0,3%) und Nestlé (+0,04%) machen einen kleinen Teil der Vortagesschwäche wett.

Auf der anderen Seite geben Partners Group (-3,8% bzw. 32 Fr.) nach. Allerdings werden diese Aktien ex-Dividende von 37 Franken gehandelt.

Die Anteile der Credit Suisse (-0,2%) geben nach. Die Grossbank ist in Singapur zu weiteren hohen Schadenersatz-Zahlungen an den ehemaligen georgischen Premierminister verurteilt worden. Die Bank will das Urteil anfechten. (awp/mc/ps)

