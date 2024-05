CH-Eröffnung: SMI legt nach positiven US-Vorgaben zu

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Grund dafür ist laut Händlern vor allem die Erholung der US-Börsen. Dort waren die wichtigsten Indizes nach dem europäischen Handelsende noch gestiegen. Dabei glänzten vor allem Technologiewerte mit Gewinnen. Zusätzlicher Schub für die Branche könnte von dem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsbericht von Apple ausgehen. Der iPhone-Hersteller hat neben den Zahlen auch mit dem Ausblick und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Rekordhöhe von 110 Milliarden Dollar geglänzt.

Impulse erhoffen sich die Marktteilnehmer auch von dem US-Arbeitsmarktbericht, der um 14.30 Uhr veröffentlicht wird. Nachdem die US-Notenbank Fed am Mittwoch mit einer Senkung der Leitzinsen weiter zuwartete und die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung zudem dämpfte, könnten davon Hinweise zu möglichen künftigen geldpolitischen Entscheidungen ausgehen, heisst es weiter. Die Daten dürften das nächste Puzzleteilchen im geldpolitischen Bild sein, die untermauern, dass eine erste Zinssenkung noch ein gutes Weilchen weg sein dürfte, sagt ein Analyst.

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 11’234,50 Punkten. Der SLI Index der 30 wichtigsten Aktien gewinnt 0,36 Prozent auf 1839,40 und der breite SPI 0,26 Prozent auf 15’040,95 Zähler. Von den SLI-Werten legen 22 zu und acht geben nach.

An der Spitze stehen VAT (+1,1%), die wie andere Technologiewerte von den positiven Vorgaben der US-Mitbewerber sowie dem guten Quartalsbericht von Apple profitierten, heisst es am Markt. Zudem erhole sich der Titel von den starken Vortagseinbussen. In ihrem Sog werden auch AMS Osram (+2,7%) sowie Comet, Inficon und U-blox um bis zu ein Prozent höher gehandelt.

Julius Bär legen 1,6 Prozent zu. Der Vermögensverwalter hat laut einer Mitteilung von Donnerstagabend den Verkauf der Tochter Kairos abgeschlossen. Gefragt sind zudem die Aktien von SIG (+1,7%), Swatch (+1,2%) und Richemont (+1,6%).

Weniger gefragt sind die schwergewichteten Anteile der defensiven Nestlé (-0,1%), Novartis (-0,1%) und Roche GS (+0,1%). Vor allem Roche hatte am Vortag mit einem Kursminus von drei Prozent den Markt nach unten gezogen.

Die Aktien von Sandoz (-1,3% oder 0,41 Fr.) sind ex-Dividende von 45 Rappen gehandelt. Valiant steigen nach Zahlen um 1,5 Prozent.

Sehr volatil sind Hochdorf (+25%). Der neue Hochdorf-Grossaktionär Newlat will beim Milchverarbeiter den Verwaltungsrat komplett neu besetzen. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google