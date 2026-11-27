Zürich – Zum Wochenschluss geht es am Schweizer Aktienmarkt zwar zunächst weiter leicht nach oben. Allerdings bremsen vor allem die defensiven Werte den SMI etwas aus. Generell sei das Marktgeschehen aber von einer Erholung der Risikobereitschaft geprägt, was sich vor allem im Technologiesektor zeige, heisst es im Handel.

Zudem habe der Markt mit dem gestrigen US-Feiertag «Thanksgiving» eine Atempause von der zuletzt extremen Volatilität erhalten, die ihn in letzter Zeit im Griff hatte. Zum heutigen Wochenschluss findet in den USA ein verkürzter Handel statt. Dieser dürfte vor allem wegen «Black Friday» spannend werden. Denn er «ist nicht nur einer der wichtigsten Einkaufstage des Jahres, sondern angesichts der wieder gestiegenen Inflation auch ein Gradmesser für die Konsumfreude der amerikanischen Verbraucher», erklärt ein Händler von CMC Markets. «Die Umsätze im Weihnachtsgeschäft dürften wichtige Hinweise darauf liefern, wie widerstandsfähig der private Konsum in den USA tatsächlich ist.»

Der SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,19 Prozent hinzu auf 14’845,55 Punkte. Die Mehrzahl (14) der SMI-Aktien zieht an. Damit ist der Leitindex sowohl auf Wochensicht als auch für den November auf gutem Weg in Richtung Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM rückt um 0,32 Prozent auf 3196,82 Punkte vor und der breite SPI um 0,24 Prozent auf 20’85561 Punkte.

Im Auge behalten sollten Investoren allerdings auch die Ölpreise. Diese sind in dieser Woche aus Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter gestiegen. Im Verlauf der Woche haben immer wieder Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten die Sorge am Ölmarkt geschürt, dass eine Eskalation der Feindseligkeiten die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus beeinträchtigen könnten.

Techwerte erneut fest

In diesem wieder risikofreudigeren Markt erweist sich die defensive Ausrichtung des SMI als Hemmschuh. So bremsen denn auch Verluste bei Nestlé, Novartis und Roche von bis zu 0,9 Prozent den Leitindex aus.

Dagegen knüpfen Technologieaktien wie ABB und Logitech im SMI und VAT und Belimo im MidCap-Index SMIM sowie in den hinteren Reihen AMS Osram, Comet, Inficon und Huber+Suhner mit Avancen von bis zu 7,7 Prozent an ihre Vortagesgewinne an.

Nachrichten lieferten mit Dottikon (+7,6%) und Newron (+4,9%) lediglich zwei Vertreter der hinteren Reihen. So ist der Pharmazulieferer Dottikon im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Newron wiederum hat mit einer Investorengruppe die Bedingungen der im Februar vereinbarten Finanzierung von bis zu 38 Millionen Euro angepasst. Die dritte Tranche von brutto 5,5 Millionen Euro soll nun bis spätestens Ende Dezember 2026 gezeichnet werden. (awp/mc/pg)

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