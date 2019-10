CH-Eröffnung: SMI leicht im Plus – Zahlenflut und Sunrise-Knall

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag kurz nach Handelsstart im Plus, wobei der Leitindex schon kurz nach der Eröffnung die Marke von 10’000 Punkten überschritten hat. Das Hauptthema am Markt ist die Zahlenflut: Gleich fünf Blue-Chips-Unternehmen haben am Morgen Resultate publiziert. Darunter sind die gewichtigen Novartis und UBS, welche besser als erwartet abgeschnitten haben. Für Gesprächsstoff sorgt ausserdem, dass Sunrise die ausserordentliche Generalversammlung zur UPC-Übernahme abgesagt hat.

Abgesehen davon bleibe die Stimmung am Markt von Vorsicht geprägt, ist zu hören. Die beiden Hauptthemen blieben der Brexit und der Handelsstreit, wobei die Optimisten derzeit in der Überzahl seien. So hatten denn auch die US-Börsen am Vortag leicht angezogen, wie davor schon die europäischen Märkte.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,18 Prozent auf 10’009,37 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,29 Prozent an auf 1’538,76 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,17 Prozent auf 12’102,61 Stellen. Rund zwei Drittel der 30 wichtigsten Aktien verzeichnen Gewinne.

Das Hauptaugenmerk richtet sich auf die beiden SMI-Titel Novartis (+0,5%) und UBS (+2,4%), die mit ihren Zahlen überzeugten und dem Gesamtmarkt mit ihren Avancen den Stempel aufdrücken.

Der Basler Pharmakonzern ist auch im dritten Quartal dank seiner wichtigsten Medikamente gewachsen und hat die Erwartungen übertroffen. Gut kommt am Markt auch an, dass das Unternehmen erneut seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Die Papiere des Konkurrenten Roche büssen derweil 0,6 Prozent ein.

Die UBS hat im dritten Quartal 2019 zwar deutlich weniger verdient als im Vorjahr, aber die Erwartungen des Marktes trotzdem übertroffen. Anders als in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weiss diesmal auch der Ergebnisbeitrag aus dem Wealth Management zu überzeugen, kommentieren Analysten. In einem ersten Kommentar ist von einem positiven Ergebnis „ohne Wenn und Aber“ die Rede. CS ziehen im Schlepptau um 0,9 Prozent an.

Zahlen vorgelegt haben ausserdem drei SLI-Unternehmen: Dabei vermochten vor allem AMS (+6,5%) und Kühne+Nagel (+2,3%) zu überzeugen, Logitech (+0,5%) etwas weniger.

Abgesehen davon fallen noch Swatch und ABB (je +0,9%) positiv auf, Temenos (-0,8%) negativ.

Einen Knall gab es derweil am breiten Markt von Sunrise (+2,5%). Das Telekomunternehmen bläst in letzter Minute die ausserordentliche Generalversammlung zur UPC-Übernahme ab. Damit ist die grösste Übernahme der Schweizer Telekomgeschichte, welche von vielen Investoren als zu teuer kritisiert wurde, gescheitert.

Zahlen gab es ausserdem noch von Idorsia (-2,6%). (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google