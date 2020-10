CH-Eröffnung: SMI mit knappem Minus auf Richtungssuche

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag im frühen Handel noch etwas unentschieden. Händler verweisen auf die Vorgaben aus Übersee, die ebenfalls keine klare Richtung vorgeben. Während die Wall Street klar im Plus geschlossen hat, sind die asiatischen Börsen den Vorgaben nicht recht gefolgt.

Auch die Nachrichtenlage wird als durchmischt bezeichnet. So hofften nach wie vor viele Marktteilnehmer auf ein US-Konjunkturpaket, heisst es von Händlerseite. Damit seien die Märkte nach unten etwas abgestützt. Die jüngsten Handelsdaten aus China wiederum werden als Zeichen gewertet, dass sich der Aussenhandel zügig von dem Ausbruch der Corona-Pandemie erholt hat. Darüber hinaus steht in dieser Woche die erste Welle an Quartalszahlen an. Am heutigen Mittag geht es in den USA mit zahlreichen Grossbanken los. Darüber hinaus steht in Deutschland und der EU der ZEW-Index an.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 10’354,43 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt um 0,13 Prozent nach auf 1’590,24 Zähler und der breite SPI gibt um 0,07 Prozent nach auf 12’938,46 Zähler. Im SLI stehen 23 Verlieren sieben Gewinner gegenüber.

Dass Investoren unentschlossen sind, zeigt letztlich auch die Spannbreite der Kursbewegungen. So halten Swatch mit -0,7 Prozent die rote Laterne, während Temenos mit +1,0 Prozent Spitzenreiter sind.

Darüber hinaus fallen mit Lonza, Straumann, Alcon und Sonova noch verschiedene Gesundheits-Titel zurück. Sie verlieren zwischen 0,6 und 0,5 Prozent.

Die beiden Schwergewichte Roche (-0,1%) und Novartis (+0,2%) entwickeln sich zunächst uneinheitlich. Bei Roche stehen an diesem Donnerstag die Zahlen zum dritten Quartal auf der Agenda. (awp/mc/ps)

