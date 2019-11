CH-Eröffnung: SMI mit knappen Verlusten – Schwergewichte stützen ab

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag knapp im Minus. Damit wird die Rekordvorlage der Wall Street nicht übernommen. Schon die asiatischen Börsen hatten die Vorgaben nicht umgesetzt. Investoren reagieren verschnupft auf die US-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. US-Präsident Donald Trump hat diese mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. China droht mit „entschiedenen Gegenmassnahmen“.

Das wirft Fragen über die US-chinesischen Handelsgespräche auf. Grundsätzlich bleiben Marktanalysten optimistisch, dass es zu einer Einigung kommen wird, heisst es im Handel. Gleichzeitig warten sie aber darauf, dass den vielen Versprechen nun auch mal Taten folgten, schränkt ein Marktteilnehmer ein. Hierzulande hat am Morgen zunächst das Wirtschaftswachstum positiv überrascht. Laut Börsianern sei in dem aktuellen Umfeld auch recht schnell eine Kehrtwende nach oben durchaus möglich, da der Trend trotz der leichten Abgaben weiterhin intakt sei.

Der SMI notiert gegen 09.10 Uhr bei 10’521,46 Punkten, was einem Minus von 0,07 Prozent entspricht. Zur Wochenmitte hatte er noch bei 10’541 Zählern im Handelsverlauf eine weitere Bestmarke gesetzt. Der 30 Werte zählende SLI gibt um 0,14 Prozent auf 1’615,83 Punkte nach und der umfassende SPI um 0,06 Prozent auf 12’707,60 Zähler. 18 der 30 SLI-Titel notieren im Minus, neun legen zu und drei sind unverändert.

Zu den grössten Verlieren Banken. Julius Bär, CS und UBS geben zwischen 0,9 und 0,5 Prozent nach. Händler machen dafür verschiedene Einflussfaktoren verantwortlich. So hätten sich etwa Barclays-Analysten eher zurückhaltend über die beiden Grossbanken und deren Engagement in China geäussert. Nach Ansicht weiterer Akteure dürfte auch die Entscheidung des Bundesrates über die Eigenmittelvorschriften vom Vortag noch nachwirken.

Kursgewinne bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis (beide +0,1%) sowie die unveränderten Nestlé stützen den Markt derweil ab.

Im breiten Markt fallen die Aktien von Stadler Rail (-1,5%) und VAT (-1,0%) mit überdurchschnittlichen Abgaben nach Analystenkommentaren auf. (awp/mc/ps)

