CH-Eröffnung: SMI mit leichten Abgaben

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt sind zur Wochenmitte die Verlierer zunächst in der Überzahl. Neben den eher verhaltenen Vorgaben machen Händler vor allem die anhaltende Ungewissheit beim Brexit für die Zurückhaltung verantwortlich. Der Leitindex SMI pendelt in einer engen Spanne um die 10’000-Punkte Marke.

Premierminister Boris Johnson ist am Dienstagabend mit seinem straffen Zeitplan für den Brexit gescheitert. Beobachter gehen nun von einer Verschiebung des EU-Austritts aus. Während einige Marktteilnehmer von möglichen Neuwahlen ausgehen, heisst es von anderen, das weitere Geschehen sei zu diesem Zeitpunkt unklar und damit die Verunsicherung am Markt gross.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 09.20 Uhr 0,15 Prozent auf 10’002,39 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,18 Prozent auf 1’533,63 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19 Prozent auf 12’081,53 Stellen. Unter den 30 wichtigsten Aktien stehen 23 Verlierern sieben Gewinner gegenüber.

Am Ende der Kurstafel notieren die Aktien von Logitech (-2,7%), AMS (-1,5%) und Temenos (-1,3%). Händler verweisen auf Aussagen des US-Chipherstellers Texas Instruments am Dienstag nach US-Börsenschluss, die den Sektor belasteten.

Abwärts geht es auch für die Papiere der Swiss Life (-1,0%). Laut Händlern haben die Experten von Merrill Lynch das Rating für die Papiere auf „Underperform“ gesenkt.

Das Gegenstück bilden ABB-Aktien, die sich nach Zahlen um 3,1 Prozent verteuern. Der Industriekonzern hat im dritten Quartal 2019 zwar an Tempo eingebüsst und ist organisch nicht mehr gewachsen. Dennoch zeigen sich Analysten durch die Bank mit der „soliden“ Entwicklung zufrieden.

Im breiten Markt greifen Anleger noch bei den Aktien der Versandapotheke Zur Rose (+3,0%) nach Umsatzzahlen zu. Die Papiere von Schmolz+Bickenbach (-2,9%) werden dagegen nach einer angekündigten Kapitalerhöhung und erneuten Gewinnwarnung auf den Markt geworfen. (awp/mc/pg)

