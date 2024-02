CH-Eröffnung: SMI mit leichten Gewinnen vor wichtigen Daten

Zürich – An den Finanzmärkten ist am Donnerstagmorgen grosse Unsicherheit spürbar. Im Tagesverlauf stehen international wichtige Preisdaten an, vor denen sich Investoren zurückhalten. «Speziell im Vorfeld der heutigen Konjunktur- und Preisdaten aus den USA werden Investoren sehr defensiv und zurückhaltend agieren», sagt ein Händler. Mit dem PCE-Deflator und den Arbeitslosenzahlen kämen gleich zwei wichtige Kenngrössen der US-Notenbank in die Finanzmärkte. «Das Potential für entsprechende Verwerfungen ist entsprechend gross.»

Die Märkte seien trotz einer Flut von Quartalsdaten mit diesen bevorstehenden Daten zunächst wieder voll auf das Zinsthema fixiert, heisst es in einem weiteren Kommentar. Bevor die US-Daten kommen, stehen die Konsumentenpreise aus Deutschland, Frankreich, Spanien und anderen EU-Ländern auf der Agenda. Die hiesigen Daten zeigen unterdessen, dass die Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal 2023 nur leicht gewachsen ist. Damit setzte sich das unterdurchschnittliche Wachstum des Vorquartals fort.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,33 Prozent hinzu auf 11’451,78 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,42 Prozent auf 1868,42 Punkte und der breite SPI um 0,22 Prozent auf 14’885,06 Punkte. Im SLI stehen 19 Gewinnern sechs Verlierer gegenüber. Fünft Titel sind unverändert.

Unter den Blue Chips reicht die Bewegungsspanne von +2,6 Prozent bei SIG bis -0,5 Prozent bei Swisscom. Logitech (-0,3%) und VAT (-0,2%) tendieren ebenfalls schwächer. Laut Händlern setzen sich speziell im Techsektor die Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage fort.

Im Fall von AMS-Osram ist der Kurseinbruch um etwa 44 Prozent allerdings hausgemacht. Aufgrund einer unerwarteten Stornierung muss der Halbleiterhersteller nach einer ersten Schätzung 600 bis 900 Millionen Euro abschreiben. Auch die Mittelfristziele wurden gestutzt.

Auch sonst stehen mit Adecco (-1,7%), Clariant (-0,5%) und Bystronic (-0,6%) Werte aus der hinteren Reihe nach Zahlen auf der Verliererliste. Emmi (+4,6%) und die VZ Holding (+2,0%) sind dagegen nach Zahlen gesucht. (awp/mc/ps)

