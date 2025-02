CH-Eröffnung: SMI nimmt mit Plus erneut Kurs auf 13’000er Marke

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag nach einem verhaltenen Start mittlerweile überwiegend an. Am Vortag war der Leitindex SMI in einer insgesamt volatilen Sitzung zunächst erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 13’000 Punkten gestiegen, schloss am Ende dann aber nur wenig verändert. Laut Händlern sorgt nicht zuletzt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump einmal mehr für weniger Risikobereitschaft bei den Investoren.

Trump erklärte am Montag, dass die Zölle gegen Kanada und Mexiko eingeführt würden, sobald die einmonatige Aufschubfrist nächste Woche ende. Zudem will das Regierungsteam von Trump die von seinem Vorgänger verhängten Kontrollen über Chip-Exporte nach China noch verschärfen. Dass die Verunsicherung der Investoren weiterhin gross ist, zeigte laut Händlern auch der Goldpreis, der von Rekord zu Rekord eilt. Aber auch die Ankündigung von Microsoft, dass es Leasingverträge für Datencenter gekündigt habe, schüre vor den morgigen Quartalszahlen von Nvidia die Nervosität, heisst es.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 9.15 Uhr 0,22 Prozent hinzu auf 12’981,15 Punkte. Zum Wochenstart hatte das Barometer bei 13’016 Punkten seine bisherige Bestmarke gesetzt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,13 Prozent auf 2111,85 und der breite SPI um 0,07 Prozent auf 17’156,09 Zähler. Im SLI sind 17 Titel im Plus und 13 im Minus.

Nachdem der Wochenauftakt noch sehr ruhig war, beherrscht nun die Berichtssaison wieder das Geschehen. Beim Verpackungsspezialisten SIG (-8,9%) fallen die Zahlen für 2024 im Rahmen seiner Zielsetzung aus. Händler sprechen nach dem bislang guten Lauf von Gewinnmitnahmen als Hauptgrund für die Abgaben.

Derweil führen Pharmaschwergewicht Novartis (+0,7%) das Gewinnerfeld an. Branchenkollege Roche (+0,2%) folgt und stützt damit ebenfalls den Markt.

Aus den hinteren Reihen haben sich unter anderem Dormakaba (+2,0%), PSP Swiss Property (-1,0%) und CPH (-2,1%) zu Wort gemeldet mit Zahlen. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

