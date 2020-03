CH-Eröffnung: SMI setzt fulminante Aufholjagd fort

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag massiv fester in den Handelstag. Das vorübergehend erreichte Zwischenhoch bei über 9’100 Punkten wurde in der Eröffnungsphase aber nicht gehalten. Dennoch knüpft der SMI an den positiven Trend des Vortages an, als bereits ein selten starkes Plus von über 5 Prozent resultierte. Gestützt werden die Aktien weiterhin von den zahlreichen geldpolitische Massnahmen der verschiedenen Notenbanken. Offenbar würden die Investoren schätzen, dass die Zentralbanken die Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen würden, heisst es beispielsweise in einem Kommentar der London Capital Group.

Ob der Aufwärtstrend nachhaltig ist, wird sich allerdings weisen müssen. Der Volatilitätsindex VSMI ist zwar von seinen absoluten Höchstständen der vergangenen Tage leicht zurückgekommen, verbleibt aber auf einem sehr hohen Niveau. Für einen volatilen Wochenausklang könnte auch der grosse Verfallstermin sorgen, der so genannte „Hexensabbat“. Bei der derzeitigen Gegenbewegung könnte es sich um ein Strohfeuer handeln, warnt denn auch gleichzeitig die IG Bank in einem Kommentar. Die Märkte seien mit Liquidität geflutet, weil sich die Notenbanken mit allen Mitteln gegen die Krise wehren würden.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr 2,25 Prozent höher bei 8’980,22 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 2,62 Prozent auf 1’293,62 Punkte vor und der breite SPI um 2,73 Prozent auf 10’984,02 Punkte. Von den 30 SLI-Werten ziehen bis auf Alcon und Swisscom alle an.

Die stärksten Avancen verzeichnen derzeit Partners Group (+10%), LafargeHolcim (+5,4%) und Adecco (+6,2%). An Adecco zeigt sich die weiterhin sehr hohe Volatilität, stand doch der Titel in der Startphase auch schon über 16 Prozent höher als am Vortagesschluss.

Auch die zuletzt massiv verkauften UBS (+4,0%) und CS (+5,1%) stehen dem kaum nach. Credit Suisse sind am Vortag im zweistelligen Bereich nach oben geschossen, UBS immerhin um beinahe 8 Prozent.

Etwas moderater sind die Avancen von defensiven Titeln wie Roche (+1,3%) oder Nestlé (+0,4%). Roche hatten am Vortag getragen von hoffnungsvollen Nachrichten im Zusammenhang mit Tests für ein Medikament zur Behandlung von Patienten mit einer schweren Coronavirus-Lungenentzündung bereits über 6 Prozent zugelegt. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google