CH-Eröffnung: SMI startet beschwingt in den Handel

Zürich – Die Schweizer Börse startet mit Vollgas in den letzten Handelstag dieser Woche. Gleich in den ersten Handelsminuten weiter der Leitindex SMI seine Kursgewinne auf mehr als 1 Prozent aus, so dass auf Wochensicht aktuell ein Plus von etwa 2,4 Prozent winkt. Vor allem bewegt sich der Index mit Kursen jenseits der 11’200er Marke auf einem Niveau, das er letztmals Anfang August gesehen hat.

Die Erleichterung angesichts der sich abzeichnenden Zinserhöhungspause in der Eurozone und möglicherweise sogar des Erreichens des Zinsgipfels sorge nach dem bereits starken Vortag für Anschlusskäufe, heisst es in einem Kommentar. Dazu kommen besser als erwartete Daten zur chinesischen Industrieproduktion. Und auch der Hexensabbat, also der grosse quartalsweise Verfall von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes an der Eurex trage seinen Teil zum Geschehen bei.

Der SMI zieht gegen 9.15 Uhr um 1,11 Prozent auf 11’221,58 Punkte an. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,09 Prozent hinzu auf 1765,98 und der breite SPI 1,0 Prozent auf 14’712,67 Zähler.

Die starken China-Daten hinterlassen denn auch prompt Spuren bei den beiden Uhrenherstellern Richemont (+3,2%) und Swatch (+2,8%), die beide stark vom asiatischen Geschäft abhängig sind.

Beim Pharmakonzern Novartis (+1,1%) steht die ausserordentliche Generalversammlung an. Die Aktionäre sollen die Abspaltung von Sandoz beschliessen.

Mit Veränderungen im Management sorgen noch Sika (+1,1%) und in den hinteren Reihen Bachem (+1,5%) für Gesprächsstoff. (awp/mc/pg)

