CH-Eröffnung: SMI startet deutlich tiefer – Inflationssorgen belasten

Zürich – Die Schweizer Börse nimmt am Freitag den Abwärtstrend wieder auf und startet mit Verlusten in das vierte Quartal. Der SMI steuert damit auf die fünfte Woche in Folge mit einer Negativperformance zu: Allein die zu Ende gehende Woche liegt damit aktuell bei rund -3 Prozent. Negative Vorgaben aus den USA und aus Asien, wo sich die Anleger verstärkt um die steigenden Inflationsraten sorgten, drückten auf die Kurse, heisst es am Markt.

Möglicherweise könnten die Konjunkturdaten, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden, noch neue Akzente setzen. Nach einem zuvor guten Börsenjahr sehe es danach aus, als ob einige Investoren vorsichtiger würden und Gewinne mitnähmen. «Denn die Berichtssaison zum dritten Quartal, die demnächst beginnt, könnte einige Überraschungen mit sich bringen», sagt ein Händler. Die Anleger seien verunsichert darüber, ob die Unternehmen die erwarteten Gewinne auch erreichen könnten, wenn die Zinsen früher und schneller als erwartet angehoben würden.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 1,51 Prozent tiefer mit 11’466,39 Punkten. Im September hatte der Leitindex 6,2 Prozent eingebüsst und im dritten Quartal insgesamt 2,5 Prozent.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien vertreten sind, verliert 1,68 Prozent auf 1859,69 und der breite SPI um 1,33 Prozent auf 14’844,40 Zähler. Alle 30 SLI-Werte geben nach.

Grosse Einbussen verzeichnen insbesondere die Grossbanken UBS (-2,5%) und Credit Suisse (-2,7%). Die CS hält am Freitag eine ausserordentliche Generalversammlung ab, an welcher der Verwaltungsrat um zwei neue Mitglieder erweitert werden soll. VR-Präsident António Horta-Osório will damit die Erfahrung im Risikomanagement – nach den Debakeln um den Hedgefonds Archegos und die Greensill-Anlagefonds – der Grossbank stärken. (awp/mc/pg)

