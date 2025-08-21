CH-Eröffnung: SMI startet etwas leichter

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Donnerstag im frühen Handel mehrheitlich leicht nach. Die Ausschläge bei den Blue Chips halten sich dabei in relativ engen Grenzen. Nachdem der Leitindex SMI im August eine bislang überraschend freundliche Entwicklung gesehen hat, sei es normal, dass es zwischenzeitlich zu einer kleinen Konsolidierung komme, heisst es im Handel. Dabei wirft das am heutigen Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole schon seit Tagen seine Schatten voraus. Anleger erhoffen sich insbesondere Signale zur US-Geldpolitik, wenn Fed-Chef Jerome Powell am morgigen Freitag seine Rede hält.

«Powell ist derzeit der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor für die Zinserwartungen», fasste es ein Analyst zusammen. Falls das Fed im September eine Senkung plane, müsse Powell die Märkte jetzt darauf vorbereiten. Allerdings sei mit dem FOMC-Protokoll vom Vorabend wieder Ernüchterung in den Markt gekommen, ergänzt eine Händlerin. Im Protokoll hiess es, dass die Fed-Vertreter sowohl über die sich abschwächenden Arbeitsmarktdaten als auch über Inflationsrisiken besorgt seien. «Das bedeutet, dass die Fed-Leute weiterhin dazu neigen, der Inflationskontrolle durch eine straffe Geldpolitik Vorrang vor Zinssenkungen einzuräumen.»

Der Leitindex SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,29 Prozent tiefer bei 12’241,14 Punkten. Der SLI, in dem derzeit 31 Titel enthalten sind, verliert 0,28 Prozent auf 2017,67 und der breite SPI 0,24 Prozent auf 16’994,28 Zähler. Im SLI stehen 25 Verlierer sechs Gewinnern gegenüber.

Die grössten Abgaben verbuchen erneut Alcon-Aktien (-1,8%). Der Augenheilkundespezialist war bereits am Vortag wegen enttäuschenden Zahlen abgestraft worden. Nun folgten mit vorsichtigen Analystenkommentaren Anschlussverkäufe. Bei Geberit (-1,0%) halten nach den Zahlen vom Vortag die Gewinnmitnahmen an.

Derweil setzen Swiss Life (+0,4% auf 911 Fr.) ihre starke Performance fort und haben bei 912 Franken in den ersten Handelsminuten ein neues Rekordhoch markiert.

Das Nachrichtenaufkommen wird erneut durch Zahlen aus den hinteren Reihen bestimmt. Für BKW (-5,8%), Orior (-4,2%) und auch Siegfried (-1,7%) geht es nach Zahlen abwärts. Sunrise (+1,6%), SPS (+1,5%) und BCV (+0,5%) können dagegen überzeugen. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google