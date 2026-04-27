CH-Eröffnung: SMI kommt nicht vom Fleck

Zürich – Die Vorsicht der Investoren ist zum Wochenstart auch am Schweizer Aktienmarkt greifbar. Zwar stützen die jüngsten Berichte über eine mögliche Annäherung im Iran-Konflikt die Stimmung, heisst es von Händlerseite. Allerdings hätten frühere Erfahrungen gezeigt, dass diese Art von Hoffnung auch sehr schnell zunichtegemacht werden könnte. Zuletzt machten Berichte die Runde, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus unterbreitet hat – ein Schritt, der den Weg für die Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen den beiden Parteien ebnen könnte.

Insgesamt verlaufe der Start in die neue Woche aber vergleichsweise ruhig. Erst ab dem morgigen Dienstag zieht sowohl von Unternehmens- als auch von Datenseite das Nachrichtenaufkommen deutlich an. Hierzulande stehen in den kommenden Tagen gewichtige Unternehmen wie Novartis oder die UBS mit Zahlen auf dem Plan, während international Mitglieder aus der Gruppe der «Magnificent 7» über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten. Dazu gesellen sich wichtige Konjunktur- und Inflationszahlen sowie zahlreiche Notenbanksitzungen.

SMI startet zurückhaltend in neue Woche

Der Leitindex SMI tritt gegen 09.15 Uhr bei 13’169,72 Punkten auf der Stelle, wobei das Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern ausgeglichen ist. Der SMIM für die mittelgrossen Werte notiert um 0,18 Prozent tiefer auf 2970,20 Punkten und der breite SPI tritt bei 18’596,25 Punkten (-0,01%) ebenfalls auf der Stelle.

Der Leitindex wird vor allem durch seinen defensiven Charakter einmal mehr ausgebremst. Von den drei Schwergewichten geben Nestlé (-0,4%) nach, Novartis sind unverändert und Roche gewinnen leicht (+0,2%). Dabei hatte Novartis am Morgen noch die EU-Zulassung für sein Mittel Rhapsido zur Behandlung der chronischen Hautkrankheit Urtikaria erhalten. Mit Swisscom und den Versicherern Zurich und Swiss Re geben noch weitere eher wenig konjunktursensible Werte nach. Sie fallen um bis zu 0,8 Prozent.

Das Gewinnerfeld führen unterdessen Amrize, Lonza, Alcon und Richemont mit Gewinnen von bis zu 1,6 Prozent an.

Analystenkommentare bewegen

In diesem Umfeld sorgen angesichts weniger Unternehmensnachrichten Analystenkommentare für etwas Bewegung. Bei den Blue Chips kommen ABB um 0,5 Prozent nach einer Herunterstufung durch Kepler zurück.

In den hinteren Reihen fallen Inficon (+3,3%) auf. Gleich drei Analysehäuser haben zum Wochenstart ihre Kursziele für die Papiere nach oben angepasst.

Noch deutlicher gewinnen Santhera (+5,1%) nach einer positiven Empfehlung des CHMP für den erweiterten Einsatz des wichtigsten Santhera-Mittels. (awp/mc/pg)

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