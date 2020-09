CH-Eröffnung: SMI startet etwas leichter

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt geht es auch zur Wochenmitte erneut abwärts. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Vortag seine Gewinne von Wochenstart nahezu komplett ausradiert hatte, überwiegt bei den Investoren im frühen Handel erneut Zurückhaltung. Neben eher uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee sorge vor allem das TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden für eine erhöhte Unsicherheit am Markt.

Keiner der beiden Kontrahenten sei am Ende als klarer Gewinner aus dem Streitgespräch hervorgegangen, heisst es überwiegend. So konnte keiner von beiden das Ruder für sich überzeugend herumreissen. „Nun stehen womöglich mehr Fragezeichen im Raum als zuvor“, kommentiert ein Händler. Auch die heissdiskutierte Corona-Pandemie dürfte Investoren dabei brennend interessiert haben. Für Anleger stehe fest, dass sich der zukünftige US-Präsident an dem Verlauf von Covid-19 messen lassen muss. Von Konjunkturseite werden die Daten aus China als tendenziell stützend erachtet. Am Nachmittag dürften vor allem in den USA die ADP-Beschäftigungsdaten und das endgültige BIP Wachstum im zweiten Quartal im Fokus stehen.

Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 0,24 Prozent auf 10’204,28 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,28 Prozent auf 1’550,50 Punkte und der breite SPI um 0,17 Prozent auf 12’737,34 Punkte. Von den 30 wichtigsten Aktien fallen 22, sechs steigen und UBS sowie Swisscom sind unverändert.

Dabei halten sich die Ausschläge insgesamt eher in Grenzen. Gewinnen von 0,7 Prozent bei Givaudan nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg stehen Abgaben von 1,2 Prozent bei Kühne+Nagel gegenüber.

Schwächer präsentieren sich erneut die Aktien von Richemont (-1,1%) und Swatch (-1,0%). Dabei hatten sich die Analysten der Credit Suisse zuvor noch leicht positiv zu Richemont geäussert.

In etwa mit dem Markt geben Sika-Aktien (-0,1%) nach. Der Bauchemiekonzern hat seit dem Ende der „Lockdown“-Massnahmen rund um den Globus wieder Fahrt aufgenommen. (awp/mc/ps)

