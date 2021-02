CH-Eröffnung: SMI startet mit Abgaben

Zürich – Zur Wochenmitte geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst nach unten. Am Vorabend hatte der Leitindex SMI nach fünf freundlichen Handelstagen erstmals wieder mit einem knappen Minus geschlossen. Insgesamt fehle es aktuell an Impulsen, heisst es von Händlerseite. So scheine nach oben der Deckel drauf, aber auch nach unten komme kein grösserer Verkaufsdruck auf. Die aktuellen Abgaben werden mit Gewinnmitnahmen erklärt.

Frische Impulse dürften erst am Nachmittag von neuen US-Daten ausgehen, heisst es aus Marktkreisen. Dann werden in den USA Daten zu den Erzeugerpreisen, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion möglicherweise zu einer Neueinschätzung der Inflationsgefahren führen. Am Abend steht noch die Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls an. Es dürfte laut Marktteilnehmern die Vorstellung verstärken, dass das Fed die Zinsen für einen längeren Zeitraum niedrig halten werde.

Der SMI notiert gegen 09.10 Uhr um 0,80 Prozent tiefer bei 10’820,20 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,72 Prozent auf 1’738,03 Punkte und der umfassende SPI 0,80 Prozent auf 13’516,28 Punkte. Im SLI geben 26 der 30 Titel nach.

Im Fokus stehen neben den drei Schwergewichten Roche, Nestlé und Novartis der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler (-2,9%). Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2020 einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das Optimierungsprogramm hat das Ergebnis zusätzlich zur Pandemie belastet.

Dass der Gesamtmarkt nachgibt, ist aber vor allem den Abgaben bei Roche (-1,9%) geschuldet, nachdem sich die UBS sehr kritisch über die Wachstumschancen geäussert hat.

Bei Nestlé (-0,8%) überwiegt dagegen mittlerweile eine gewisse Nervosität vor den Jahreszahlen am morgigen Donnerstag. Die Nachricht, dass der Konzern Fortschritte beim geplanten Verkauf des nordamerikanischen Wassergeschäfts gemacht hat, werden ausser Acht gelassen.

Novartis (-0,3%) halten sich nach einer erweiterten US-Zulassung für das Herzmittel Entresto vergleichsweise gut.

Im breiten Markt fallen noch Meyer Burger (+5,9%) auf, nachdem die Experten von Jefferies die Papiere mit ‚Buy‘ wieder aufgenommen haben.(awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google