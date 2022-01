CH-Verlauf: SMI sorgt mit Kursgewinnen für versöhnlichen Januar-Ausklang

Zürich – Dem Schweizer Aktienmarkt gelingt es am Montag, mit seinen aktuellen Kursgewinnen das Monatsminus etwas einzudämmen. Händler verweisen einstimmig auf die Kursentwicklung der Wall Street, die mit einer späten Rally am Freitagabend für eine starke Vorgabe gesorgt habe. Die Marktteilnehmer machten sich zunehmend auf Schnäppchenjagd, meint ein Börsianer. «Die Aktienabstinenz der letzten Handelstage führt zu ein paar sehr interessanten Leckerbissen und diese werden derzeit auch von den Investoren gekauft.» Positiv für die weitere Entwicklung am Aktienmarkt wäre es bereits, wenn sich die Achterbahnfahrt der ersten Handelswochen des Jahres erst einmal beruhigen würde, ergänzt ein weiterer Händler.

Derweil dürfte der Fokus der Anleger auch in den kommenden Wochen weiter der Inflationsentwicklung gelten. Denn von dieser ist das Tempo des geldpolitischen Kurswechsels vor allem der US-Notenbank Fed abhängig. «Und hier dürfte auch nach der Sitzung der vergangenen Woche das letzte Wort noch nicht gesprochen sein», heisst es in einem weiteren Kommentar. Vor diesem Hintergrund werden Investoren denn in dieser Woche auch genau auf die EZB schauen. Doch auch die Berichtssaison bleibt spannend. Sowohl hierzulande als auch in den USA und Europa stehen im weiteren Wochenverlauf zahlreiche Blue Chips mit ihren jüngsten Geschäftszahlen auf der Agenda.

Der SMI steigt gegen 10.55 Uhr um 1,10 Prozent auf 12’237,90 Zähler. Für den Januar zeichnet sich damit ein Verlust von etwas weniger als 5 Prozent ab. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, gewinnt 1,24 Prozent auf 1954,75 und der umfassende SPI 1,26 Prozent auf 15’535,27 Zähler. Im SLI gewinnen stehen 26 Gewinnern vier Verlierer gegenüber.

Auf den einkaufslisten der Investoren stehen aktuell vor allem jene Werte, die in den letzten Tagen besonders deutlich unter die Räder gekommen sind. Allen voran steigen unter den Blue Chips die Papiere des Vermögensverwalters Partners Group um 4,4 Prozent. Sie haben vergangene Woche mit einem Minus von mehr als 5 Prozent zu den grössten Verlierern gezählt. Zusätzlichen Schub erhält das Papier zum Wochenstart durch eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung der UBS.

Ebenfalls fest tendieren Werte wie Straumann, Sika oder ABB, die zwischen 3,4 und 2,3 Prozent zulegen. Sie alle haben seit Jahresbeginn einen guten Teil ihrer starken Kursgewinne vom letzten Jahr im Zuge von Gewinnmitnahmen abgegeben.

Die Kursgewinne der der US-Technologieaktien wirkt sich auch auf die Schweizer Werte positiv aus. Bei den Blue Chips sind Temenos (+2,1%) und AMS Osram (+1,4%) unter den grösseren Gewinnern zu finden. Etwas abgeschlagen sind Logitech mit +0,6 Prozent.

Auch in den hinteren Reihen befinden sich Titel wie VAT, Comet, Inficon und U-blox mit Aufschlägen zwischen 4,7 und 3,2 Prozent auf Erholungskurs, nachdem auch sie zuletzt immer wieder verstärkt aus den Depots entfernt worden waren.

Etwas uneinheitlich entwickeln sich die Finanzwerte. Während die beiden Grossbanken CS (+1,3%) und UBS (+1,0%) in etwa mit dem Markt zulegen, hinken Julius Bär (+0,7%) sowie der Versicherer Swiss Life (+0,4%) dem Markt hinterher. Zurich und Swiss Re – notabene die beiden grössten SMI-Gewinner im laufenden Jahr – geben sogar leicht nach (beide -0,3%). Am morgigen Dienstag wird die UBS Zahlen zum vierten Quartal vorlegen, Julius Bär folgen im Wochenverlauf.

Als Hemmschuh erweisen sich auch die beiden Schwergewichte Novartis (+0,4%) und Nestlé (+0,8%), während Roche in etwa mit dem Markt um 1,3 Prozent zulegen. Auch die beiden Pharma-Unternehmen legen in dieser Woche Zahlen vor.

In den hinteren Reihen fallen die Papiere von Wisekey (+19%) nach Umsatzzahlen positiv auf. Das Gegenstück bilden Obseva (-7,5%) nach einer angekündigten Kapitalerhöhung. (awp/mc/pg)

