CH-Eröffnung: SMI startet mit Gewinnen in neue Woche

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet mit einem freundlichen Grundton in die neue Handelswoche. Die Kurse ziehen überwiegend an und der Leitindex SMI knüpft somit an die leichte Stabilisierung vom vergangenen Freitag an. Er folgt damit den festeren Vorgaben aus den USA, wo sich die Wall Street am Freitag mit Gewinnen in ein verlängertes Wochenende verabschiedet hatte. In den USA wird an diesem Montag der Unabhängigkeitstag gefeiert und die Börsen bleiben zu. Ohne die wichtigen US-Impulse dürfte der Handel in eher ruhigen Bahnen verlaufen.

Alle möglichen Erholungsansätze bleiben nach Einschätzung der meisten Experten aber fragil, solange sich die Rezessionsszenarien nicht auflösen. Auch die Umsätze dürften wegen des US-Feiertages eher dünn bleiben. In diesem Umfeld könne es allerdings zu grösseren Ausschlägen kommen. Generell seien Investoren nach dem schwachen ersten Semester aber vorsichtig geworden. Die weitere Entwicklung werde nach wie vor stark von der Inflation bestimmt. Hierzulande ist sie auf 3,4 Prozent gestiegen. Bevor ab der kommenden Woche dann die Berichtssaison losgeht, dürften Konjunkturdaten auch in den kommenden Tagen den Takt vorgeben.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,72 Prozent auf 10’847,43 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,71 Prozent auf 1660,89 und der breite SPI um 0,67 Prozent auf 13’972,14 Zähler. Im SLI stehen 26 Gewinnern vier Verlierer gegenüber.

Unter den Einzelwerten reicht die Spanne von +2,5 Prozent bei Geberit bis -5,7 Prozent bei AMS Osram. In beiden Fällen machen Börsianer Analystenkommentare für die Ausschläge verantwortlich. So stützt bei den Aktien des Sanitärtechnikkonzerns Geberit eine neu ausgegebene Kaufempfehlung der UBS. AMS Osram werden von JPMorgan dagegen abgestuft und das Kursziel mehr als halbiert.

In den hinteren Reihen gewinnen Aryzta (+2,1%) nach einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» stärker als der Markt hinzu. (awp/mc/pg)

