CH-Eröffnung: SMI startet mit leichten Gewinnen

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich im frühen Handel am Dienstag ein leicht freundlicher Handel ab. Bereits zum Wochenauftakt hat sich der Leitindex SMI nur in einer engen Spanne bewegt und am Ende kaum verändert geschlossen. Es sei nach einem so starken Lauf wie in der Vorwoche nicht unüblich, dass die Märkte zum Start einer neuen Handelswoche dann erst einmal auf Konsolidierungskurs gingen, heisst es im Handel. Immerhin war der SMI nach dem Schwachen Oktober in der vergangenen Woche um 2,5 Prozent gestiegen.

Dass am Markt wieder eine gewisse Vorsicht spürbar sei, liege auch an den US-Anleiherenditen, die sich erholt haben. Es gäbe unterschiedliche Meinungen darüber, ob das Rallye auf einer ausreichend soliden Grundlage stehe, um in ein Weihnachtsmarkt-Rallye überzugehen, oder ob es einfach abebbe, sagt eine Händlerin. Alles hänge davon ab, was für die Anleger am wichtigsten sei: Die nachlassenden Erwartungen des Fed und anderer Zentralbanken oder das Gerede über potenziell höhere und länger anhaltende Zinssätze.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.10 Uhr 0,18 Prozent auf 10’596,03 Punkte. Der 30 Titel umfassende SLI steigt um 0,22 Prozent auf 1668,11 und der breite SPI um 0,04 Prozent auf 13’886,60 Zähler. Von den 30 Blue Chips gewinnen zwei Drittel hinzu und ein Drittel gibt nach.

Die mit Abstand stärksten Kursgewinne verzeichnen die Aktien der UBS (+3,6%). Die Grossbank hat im dritten Quartal 2023 zwar einen hohen Verlust erlitten. Bereinigt um Integrationskosten schaute allerdings ein deutlicher Gewinn vor Steuern heraus. Die UBS selbst hatte lediglich ein ausgeglichenes bereinigtes Vorsteuerergebnis in Aussicht gestellt. Die ersten Analystenkommentare fallen denn auch positiv aus.

Dagegen kommen Gesundheitswerte wie Sandoz, Lonza, Inhaber und Bons von Roche sowie Sonova um bis zu 0,8 Prozent zurück. (awp/mc/ps)

