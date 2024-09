CH-Eröffnung: SMI startet ohne klare Richtung in SNB-Woche

Zürich – Zum Wochenstart zeigt sich die Schweizer Aktienbörse von ihrer unentschlossenen Seite. Nachdem sie die Vorwoche am Ende mit einem Minus von 0,9 Prozent beendet hatte, findet der Markt zum Auftakt zunächst keine klare Richtung. Zinsentscheide hatten vergangene Woche das Marktgeschehen massgeblich beeinflusst – allen voran die US-Notenbank Fed. Nach der EZB hatte letzte Woche auch das Fed die Zinsen gesenkt. Dies spiegle die weltweite Wende in der Geldpolitik wider, heisst es am Markt.

In dieser Woche folgt dann die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit ihrer Zinssitzung. Beobachter erwarten einhellig eine weitere Senkung des Leitzinses. Mehrheitlich wird dabei eine Senkung um 25 Basispunkte auf ein Niveau von neu 1,00 Prozent prognostiziert. Gerade nach dem jüngsten Fed-Entscheid steht aber auch eine Senkung um 50 Basispunkte in der Diskussion. Zunächst aber dürften die Einkaufsmanagerindizes (PMI) in der Eurozone genau beobachtet werden.

Der Schweizer Leitindex SMI tritt gegen 9.15 Uhr mit +0,01 Prozent bei 11’935,29 Punkten auf der Stelle. Auch der SPI bewegt sich mit 15’897,82 Punkten (+0,03%) kaum von der Stelle, während der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, um 0,09 Prozent zurückgeht auf 1943,86 Zähler. Im SLI geben 16 Werte nach, neun legen zu und fünf sind unverändert.

Logitech-Aktien weisen mit -1,3 Prozent oder einem Abschlag von 96 Rappen das grösste Minus bei den Blue Chips auf. Allerdings werden die Papiere ex-Dividende (1,16 Fr.) gehandelt, so dass die Abgaben in diesem Fall rein optischer Natur sind.

Die stärksten Avancen verzeichnen Schwergewicht Nestlé (+1,6%). Allerdings wird der Einfluss auf den Gesamtmarkt durch die beiden schwachen Pharma-Schwergewichte Roche (-0,7%) und Novartis (-0,4%) mehr oder weniger aufgehoben.

Nachrichten gibt es zum Wochenstart vor allem aus den hinteren Reihen. Das Immobilienunternehmen Ina Invest (+6,8%) verhandelt nämlich mit dem Branchenkollegen Cham Group über eine Fusion. Die Gespräche befinden sich aber noch in einem frühen Stadium. Ina-Grossaktionär Implenia (+1,3%) begrüsst die Pläne. (awp/mc/pg)

